Conceição da Barra vai ter serviço de balsa gratuito até domingo (12)

A Prefeitura de Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo, divulgou na tarde desta quinta-feira (9) que, entre os dias 9 e 12 de outubro, o serviço de balsa no Rio Cricaré funcionará gratuitamente. O período marca a estreia da balsa, inaugurada no dia 27 de setembro, e será uma oportunidade para que moradores e visitantes conheçam o novo meio de transporte.

A travessia será das 7h às 17h, exceto em momentos de maré baixa, e já entrará em funcionamento durante o 10º Festival do Camarão e a Gincana de Pesca, dois eventos que celebram as tradições e o potencial turístico do município. Após essas datas, o serviço passará a operar com os valores estabelecidos no período experimental, que variam de R$ 2 para pedestres a R$ 40 para vans e automóveis com reboque.