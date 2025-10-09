A Gazeta - Agora

Conceição da Barra vai ter serviço de balsa gratuito até domingo (12)

Publicado em 09/10/2025 às 20h21
Conceição da Barra passa a contar com sistema de travessia por balsa no Rio Cricaré
Sistema de travessia por balsa foi inaugurado em Conceição da Barra no dia 27 de setembro Crédito: Hélio Filho/Secom (Governo do ES)

A Prefeitura de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, divulgou na tarde desta quinta-feira (9) que, entre os dias 9 e 12 de outubro, o serviço de balsa no Rio Cricaré funcionará gratuitamente. O período marca a estreia da balsa, inaugurada no dia 27 de setembro, e será uma oportunidade para que moradores e visitantes conheçam o novo meio de transporte. 

A travessia será das 7h às 17h, exceto em momentos de maré baixa, e já entrará em funcionamento durante o 10º Festival do Camarão e a Gincana de Pesca, dois eventos que celebram as tradições e o potencial turístico do município. Após essas datas, o serviço passará a operar com os valores estabelecidos no período experimental, que variam de R$ 2 para pedestres a R$ 40 para vans e automóveis com reboque.

