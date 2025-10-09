Home
26 municípios do ES passam a pagar piso de professores após notificação do MPF

26 municípios do ES passam a pagar piso de professores após notificação do MPF

As cidades se adequaram à legislação federal que, para este ano, estabeleceu remuneração mínima de R$ 4.867,77 para jornada de 40 horas

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17:52

Professor em sala de aula
Professor em sala de aula: valor mínimo de remuneração da categoria é atualizado todos os anos Crédito: Divulgação

Após notificações do Ministério Público Federal (MPF), recomendando a adequação à lei 11.338/2018, 26 cidades do Espírito Santo passaram a pagar o piso salarial para os professores das redes municipais. O piso tem reajuste anual e, para 2025, o valor é de R$ 4.867,77 para jornada de 40 horas semanais. No Estado, alguns educadores atuam em escala de 25 horas e a remuneração equivalente é de R$ 3.042,35.

A recomendação foi feita pelo procurador da República Carlos Vinicius Soares Cabeleira em dois momentos. Em abril, enviou a notificação a 59 municípios capixabas que, em 2024, não pagavam o valor mínimo de remuneração para os professores. Em agosto, mais seis cidades — Alfredo Chaves, Baixo Guandu, Boa Esperança, Fundão, Guarapari e Ponto Belo — receberam recomendação do MPF para enquadrar o salário dos educadores. A atualização foi feita porque, no início do inquérito, em 2023, esses municípios pagavam o piso, mas, em 2025, o valor não era mais correspondente ao que determina a lei.  

Desse grupo de 65 municípios, o MPF arquivou o procedimento de 26 porque agora estão em dia com o pagamento do piso. Confira:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Apiacá
  4. Aracruz
  5. Atílio Vivácqua
  6. Baixo Guandu
  7. Boa Esperança
  8. Brejetuba
  9. Cariacica
  10. Colatina
  11. Divino São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Ecoporanga
  14. Governador Lindenberg
  15. Itaguaçu
  16. Itapemirim
  17. Jaguaré
  18. Laranja da Terra
  19. Mantenópolis
  20. Marilândia
  21. Pancas
  22. Pinheiros
  23. Ponto Belo
  24. São Domingos do Norte
  25. Venda Nova do Imigrante
  26. Vila Pavão

Os municípios receberam um prazo de 60 dias para informar as medidas adotadas para regularizar a situação. Dos que ainda não se ajustaram, alguns pediram mais prazo, enquanto outros simplesmente não responderam. Há também, como justificativa, o pagamento de complemento para chegar ao valor do piso. Nesses casos, o procurador da República já explicou que a lei não tem essa previsão.

"O piso se refere ao rendimento básico, não é remuneração. Então, não adianta pagar complemento porque não cumpre a lei. É claro que é melhor do que não receber nada, mas o complemento não tem reflexo em gratificações, aposentadoria e outras rubricas remuneratórias", afirmou Carlos Vinicius Cabeleira, na época das primeiras notificações. 

Até o momento não foram ajuizadas ações contra os municípios que descumprem a lei. O MPF espera que, com a recomendação, os ajustes necessários sejam feitos sem a necessidade de levar o caso à Justiça. 

Algumas cidades já alegaram ao MPF não ter dinheiro para pagar o piso aos professores, mas o procurador da República observou que os municípios recebem recursos federais, como o VAAT (Valor anual total por aluno) e o VAAR (Valor aluno ano resultado), que podem ser usados no financiamento da educação. 

