Hucam faz mutirão de mamografia e rastreamento de câncer de pulmão nesta sexta (10)

A campanha "2º Outubro Rosa — Juntas pela Prevenção contará com a participação de oncologistas, mastologistas e diversos profissionais do Hucam, em Vitória

Sara Ohnesorge

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:05

O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes/Ebserh) vai promover um mutirão para realizar mamografias e  tomografias para rastreamento de câncer de pulmão nesta sexta (10), a partir das 7h30, no estacionamento da instituição, em Vitória. A ação faz parte da campanha “2º Outubro Rosa — Juntas pela Prevenção” e também oferecerá atendimentos, atividades de autocuidado e roda de conversa.

Serão distribuídas 150 senhas para mamografias. Mulheres de 40 a 74 anos que não fizeram o exame nos últimos 12 meses poderão ser consultadas gratuitamente com as equipes de oncologia, mastologia e cuidados multidisciplinares, entre profissionais do Hucam e voluntários. O atendimento será feito pelo sistema da instituição, sendo necessário apresentar cartão do SUS, documento de identidade (RG ou CPF), comprovante de residência e telefone de contato.

Hucam
Ações de prevenção vão acontecer no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes/Ebserh) Crédito: Ufes/Divulgação

A oncologista e médica do Hucam Caroline Secatto, cofundadora do Ellas Oncologia, grupo idealizador da ação, destaca a importância da iniciativa para atender o máximo de mulheres e auxiliar na prevenção do câncer de mama.

“Detectar a doença cedo aumenta muito as chances de tratamento bem-sucedido. Nosso objetivo é que as participantes saiam do encontro com o exame agendado e orientação médica adequada.”

Já a oncologista Aurenivea Cazzotto reforça a prática de hábitos saudáveis para a prevenção do câncer, os quais também serão abordados pelos profissionais nas atividades de autocuidado.

“A prevenção envolve manter uma rotina de exercícios físicos, alimentação equilibrada, amamentação e evitar o consumo de álcool e tabaco, medidas que ajudam a reduzir os riscos de câncer de mama e promovem a saúde geral da mulher.”

Ações de prevenção contra o câncer de pulmão

Durante a ação, também haverá distribuição de até 50 senhas para tomografias computadorizadas de tórax de baixa dose, em parceria com a Mednuclear. O público-alvo são mulheres entre 50 e 80 anos, fumantes ativas ou ex-fumantes que tenham parado há até 15 anos, com histórico de consumo de pelo menos 20 maços/ano.

“A detecção precoce do câncer de pulmão é essencial, principalmente para quem tem histórico de tabagismo. A tomografia de baixa dose permite identificar alterações antes do surgimento de sintomas, aumentando a eficácia do tratamento”, explica a oncologista Juliana Alvarenga.

As senhas para os atendimentos serão distribuídas no início da ação, conforme os critérios de triagem. Após o limite, não haverá mais disponibilidade.

SERVIÇO

  • Data: sexta-feira, 10 de outubro 
  • Distribuição de senhas: por ordem de chegada, a partir das 7h30. Serão entregues 150 senhas para mamografias e até 50 para tomografias, conforme critérios de triagem. Após o limite, não haverá novos números 
  • Local: Estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes/Ebserh) 
  • Público-alvo: Mulheres de 40 a 74 anos que não realizaram mamografia nos últimos 12 meses e mulheres entre 50 e 80 anos, fumantes ativas ou ex-fumantes, que tenham parado há até 15 anos, com histórico de consumo de pelo menos 20 maços/ano. 

