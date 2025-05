Educação

MPF notifica 59 cidades por não pagar o piso salarial de professores no ES

Legislação federal estabelece o valor mínimo da remuneração para educadores, porém a maioria dos municípios capixabas não cumpre a lei; veja lista

Publicado em 16 de maio de 2025 às 17:11

O piso para o professor, com jornada de 40 horas semanais, deve ser de R$ 4.867,77 Crédito: drazen zigic/Freepik

Um levantamento do Ministério Público Federal (MPF) identificou 59 municípios do Espírito Santo que, em 2024, não pagavam o piso salarial para os professores, embora o valor mínimo da remuneração de educadores seja estabelecido por lei. As cidades capixabas foram notificadas no último mês para se adequarem à legislação. >

Na recomendação, assinada pelo procurador federal Carlos Vinicius Soares Cabeleira, foi dado um prazo de 60 dias para que os gestores municipais esclareçam as medidas adotadas de modo a solucionar a situação. O piso tem reajuste anual e, para 2025, o valor é de R$ 4.867,77 para jornada de 40 horas semanais. No Estado, alguns professores atuam em escala de 25 horas e o piso equivalente é de R$ 3.042,35. Confira as cidades notificadas:>

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alto Rio Novo Anchieta Aracruz Atílio Vivacqua Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição da Barra Conceição do Castelo Dores do Rio Preto Governador Lindenberg Guaçuí Ibatiba Ibitirama Ibiraçu Iconha Irupi Itaguaçu Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Linhares Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Pedro Canário Presidente Kennedy Piúma Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha >

O procurador federal afirma que, com a recomendação, espera-se que os municípios façam os ajustes necessários sem que haja necessidade de ação judicial para o cumprimento da lei 11.338/2018. >

>

"Demos 60 dias para a resposta inicial e veremos se estão com disposição para resolver o problema, ou não, e vamos tentar, por meio de tratativas extrajudiciais, chegar a um acordo com os municípios para que efetivamente implementem o piso. Se não se mostrarem dispostos a resolver, vamos encaminhar para a Justiça. Mas a gente espera que haja uma mobilização das administrações sem que precise levar para a Justiça", ressalta. >

Cabeleira conta que a instituição do piso tem regras que alguns municípios não aceitam, ou não reconhecem, dificultando a implementação efetiva da remuneração devida para os professores. Tanto é que, segundo o procurador federal, durante a apuração sobre o pagamento, muitas cidades informaram que cumpriam a lei, embora não seja verdade. >

Uma das divergências foi identificada em municípios que, para chegar ao valor do piso, pagam complementação. "O piso se refere ao rendimento básico, não é remuneração. Então, não adianta pagar complemento porque não cumpre a lei. É claro que é melhor do que não receber nada, mas o complemento não tem reflexo em gratificações, aposentadoria e outras rubricas remuneratórias", explica. >

Há cidades que também alegaram ao MPF não ter dinheiro para pagar o piso aos professores, mas Cabeleira lembra que os municípios recebem recursos federais, como o VAAT (Valor anual total por aluno) e o VAAR (Valor aluno ano resultado), que podem ser usados no financiamento da educação. "Se não têm dinheiro em caixa, é porque não estão gastando bem.">

Acesso à informação

O procurador observa que o levantamento da realidade dos municípios foi mais complexo do que poderia supor, uma vez que os dados não estão disponíveis em apenas um local e nem sempre as cidades fornecem as informações com clareza e presteza. >

A reportagem de A Gazeta também teve essa constatação. O Ministério da Educação (MEC) publicou a portaria atualizando o valor do piso do magistério em 31 de janeiro. Logo depois, em 5 de fevereiro, foi iniciado o contato com todos os municípios, por meio de e-mails disponíveis nos sites das prefeituras dos seguintes setores: gabinete, Secretaria da Educação, Comunicação ou Ouvidoria. Dos 78 municípios, menos de um terço respondeu o valor inicial pago aos professores. >

A demanda teve que prosseguir com solicitação via Lei de Acesso à Informação (LAI) e, ainda assim, houve município que não respondeu os questionamentos. Em algumas cidades, o serviço não está disponível on-line. Das cidades notificadas, veja como responderam para a reportagem sobre o pagamento do piso.>

As outras 19 cidades do Espírito Santo, segundo o MPF, pagavam o piso em 2024 e receberam ofício do órgão para informar se mantêm o pagamento dos professores atualizado. Na rede estadual, os educadores têm piso com valor superior ao estabelecido pela legislação federal.>

