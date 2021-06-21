Acidente entre carro e vaca deixa duas pessoas feridas em Colatina

Carro colide com vaca e deixa duas pessoas feridas na BR 259 Crédito: Divulgação / Montagem

Um carro colidiu com uma vaca no quilômetro 47 da BR 259, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (20), e deixou duas pessoas feridas. Em relato à Polícia Militar , o dono do animal afirmou que uma cerca de sua propriedade foi cortada e que o gado fugiu para a pista. A vaca sofreu fratura exposta nas pernas e foi recolhida pelo dono.

Segundo informações da Polícia Militar, as duas pessoas que estavam no veículo se feriram levemente. Com o impacto, o dano do carro foi forte e a parte da frente do veículo ficou bastante destruída.

Ainda de acordo com a PM, os militares foram acionados na noite anterior para fazer um atendimento no local, após motoristas relataram uma grande quantidade de vacas na pista.

O dono de uma propriedade esteve no local e explicou para os policiais que alguém teria cortado a cerca para ir pescar. Com isso, mais de 15 cabeças de gado fugiram. A PM conseguiu colocar os animais no local, no entanto, eles fugiram novamente, já que a cerca não havia sido consertada.

Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que, como o incidente não foi grave, não houve necessidade de enviar equipe ao local.

O QUE DIZ A PREFEITURA