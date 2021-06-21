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BR 259

Acidente entre carro e vaca deixa duas pessoas feridas em Colatina

Em relato à Polícia Militar, o dono da vaca afirmou que uma cerca de sua propriedade foi cortada e que os animais fugiram para a pista
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jun 2021 às 09:45

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 09:45

Carro colide com vaca e deixa duas pessoas feridas na BR 259
Carro colide com vaca e deixa duas pessoas feridas na BR 259 Crédito: Divulgação / Montagem
Um carro colidiu com uma vaca no quilômetro 47 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (20), e deixou duas pessoas feridas. Em relato à Polícia Militar, o dono do animal afirmou que uma cerca de sua propriedade foi cortada e que o gado fugiu para a pista. A vaca sofreu fratura exposta nas pernas e foi recolhida pelo dono.
Segundo informações da Polícia Militar, as duas pessoas que estavam no veículo se feriram levemente. Com o impacto, o dano do carro foi forte e a parte da frente do veículo ficou bastante destruída.
Ainda de acordo com a PM, os militares foram acionados na noite anterior para fazer um atendimento no local, após motoristas relataram uma grande quantidade de vacas na pista.
O dono de uma propriedade esteve no local e explicou para os policiais que alguém teria cortado a cerca para ir pescar. Com isso, mais de 15 cabeças de gado fugiram. A PM conseguiu colocar os animais no local, no entanto, eles fugiram novamente, já que a cerca não havia sido consertada.
Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que, como o incidente não foi grave, não houve necessidade de enviar equipe ao local. 

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que "em caso de animais de grande porte soltos na pista, os moradores podem acionar o CCZ de Colatina, por meio dos números: 3721-1681 ou 3721-1978, para que faça a retirada do animal. Há multa de apreensão mais diária para o proprietário do animal. O valor é de, aproximadamente, R$ 100".

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