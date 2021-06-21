Acidente entre carro e vaca deixa duas pessoas feridas em Colatina

Um carro colidiu com uma vaca no quilômetro 47 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (20), e deixou duas pessoas feridas. Em relato à Polícia Militar, o dono do animal afirmou que uma cerca de sua propriedade foi cortada e que o gado fugiu para a pista. A vaca sofreu fratura exposta nas pernas e foi recolhida pelo dono.
Segundo informações da Polícia Militar, as duas pessoas que estavam no veículo se feriram levemente. Com o impacto, o dano do carro foi forte e a parte da frente do veículo ficou bastante destruída.
Ainda de acordo com a PM, os militares foram acionados na noite anterior para fazer um atendimento no local, após motoristas relataram uma grande quantidade de vacas na pista.
O dono de uma propriedade esteve no local e explicou para os policiais que alguém teria cortado a cerca para ir pescar. Com isso, mais de 15 cabeças de gado fugiram. A PM conseguiu colocar os animais no local, no entanto, eles fugiram novamente, já que a cerca não havia sido consertada.
Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que, como o incidente não foi grave, não houve necessidade de enviar equipe ao local.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que "em caso de animais de grande porte soltos na pista, os moradores podem acionar o CCZ de Colatina, por meio dos números: 3721-1681 ou 3721-1978, para que faça a retirada do animal. Há multa de apreensão mais diária para o proprietário do animal. O valor é de, aproximadamente, R$ 100".