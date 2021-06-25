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Ato solidário

Vídeo: PMs ajudam idoso e carregam sacos de areia em Vila Velha

Militares que realizavam abordagens contra o tráfico de drogas no bairro Chácara do Conde viram um senhor de 67 anos carregando o material para o alto do morro e pararam para ajudá-lo

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 16:17

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

25 jun 2021 às 16:17
PMs ajudam idoso em Chácara do Conde, em Vila Velha
PMs ajudam idoso em Chácara do Conde, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Durante uma operação no bairro Chácara do Conde, em Vila Velha, na manhã da última quinta-feira (24), policiais militares da Força Tática colocaram em prática a solidariedade. Eles se depararam com um senhor de 67 anos carregando sacos de areia sozinho para o alto do morro e "colocaram a mão na massa" para ajudar o idoso. A ação foi registrada e o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Veja abaixo:
À reportagem de A Gazeta, a assessoria da Polícia Militar confirmou que os servidores, de maneira solidária, ajudaram o homem com o carregamento de todo o material. Em entrevista, a major Samiramis, chefe da Divisão Operacional, relata que os militares realizavam abordagens contra o tráfico de drogas no local.
"Eles viram o senhor e resolveram parar para ajudar. Ao todo, eram 14 militares e todos ajudaram. Alguns carregaram até dois sacos, pois tinha bastante coisa. Foi por iniciativa própria mesmo, alguém fez o registro e acabou divulgando na internet", explica.

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Segundo a major, ações desse tipo são comuns por parte dos policiais no dia a dia, mas a corporação acaba não divulgando por não ser o intuito da PM.
"Não divulgamos porque não costumamos ficar filmando para divulgar. Mas nesse ato coincidiu. O bom é que mostra o lado mais humanizado da PM. Às vezes, entramos com ação repressiva e a imagem da polícia fica como de repressão. Mas tem o lado humano, que apoia a comunidade, principalmente nos bairros mais carentes", finaliza.

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