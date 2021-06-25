Vídeo: PMs ajudam idoso e carregam sacos de areia em Vila Velha

PMs ajudam idoso em Chácara do Conde, em Vila Velha Crédito: Reprodução

policiais militares da Força Tática colocaram em prática a solidariedade. Eles se depararam com um senhor de 67 anos carregando sacos de areia sozinho para o alto do morro e "colocaram a mão na massa" para ajudar o idoso. A ação foi registrada e o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. Veja abaixo: Durante uma operação no bairro Chácara do Conde, em Vila Velha , na manhã da última quinta-feira (24),colocaram em prática a solidariedade. Eles se depararam com um senhor de 67 anos carregando sacos de areia sozinho para o alto do morro e "colocaram a mão na massa" para ajudar o idoso. A ação foi registrada e o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais.

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A Gazeta, a assessoria da À reportagem de, a assessoria da Polícia Militar confirmou que os servidores, de maneira solidária, ajudaram o homem com o carregamento de todo o material. Em entrevista, a major Samiramis, chefe da Divisão Operacional, relata que os militares realizavam abordagens contra o tráfico de drogas no local.

"Eles viram o senhor e resolveram parar para ajudar. Ao todo, eram 14 militares e todos ajudaram. Alguns carregaram até dois sacos, pois tinha bastante coisa. Foi por iniciativa própria mesmo, alguém fez o registro e acabou divulgando na internet", explica.

Segundo a major, ações desse tipo são comuns por parte dos policiais no dia a dia, mas a corporação acaba não divulgando por não ser o intuito da PM.