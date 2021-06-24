Pedestres sofrem com bueiros destampados em calçada de Vila Velha

Pelo menos cinco bueiros destampados estão ocupando quase toda a calçada da Rua Moacir Veloso, na Glória Crédito: Leitor/A Gazeta

Em um dos principais centros comerciais de Vila Velha , os pedestres precisam redobrar a atenção, pois a calçada da Rua Moacir Veloso, na Glória, tem vários bueiros destampados que podem gerar graves acidentes. Alguns estão cheios de lixo ou com grandes objetos – como cone e pneu – em cima para sinalizar o vão. Já outros, estão completamente abertos.

Localizada na Praça Meyerfreund, essa calçada fica atrás da fábrica da Garoto. Ou seja, o fluxo de pessoas é grande, já que funcionários trafegam diariamente por ali e o endereço está nas proximidades de lojas e bancos. Um vídeo enviado para A Gazeta mostra nove bueiros abertos, dos quais cinco ocupam quase todo o espaço destinado aos pedestres.

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Quem fez as imagens acima é a autônoma Simone Carla Martins Carneiro, 52 anos, que passa pela rua com frequência. Segundo ela, as calçadas em mau estado de conservação, com a presença de "buracos", são um perigo e uma falta de respeito com a população em geral.

"É uma situação muito perigosa, alguém pode acabar caindo e se machucando. Tem muitos obstáculos para um deficiente e até mesmo crianças ou um adulto desatento pode acabar caindo na correria do dia a dia" Simone Carla Martins Carneiro - Autônoma

Ainda segundo Simone, ao chegar perto é possível notar a presença de uma grande quantidade de lixo que já se acumula. "Quando você chega mais perto das crateras dá para ver que tem muito lixo dentro. Pode ter algum objeto cortante. Se alguém cair com o pé ali dentro, gera uma situação perigosa", completa.

No vídeo, também é possível ter uma noção da profundidade dos bueiros. No quarto vão registrado na gravação, o único espaço que não está comprometido é ocupado por um poste. Ou seja, as únicas alternativas para quem passa a pé pela região é pulá-lo ou andar na rua.

Há trechos da calçada em que não há espaço para pedestre passar Crédito: Reprodução

O OUTRO LADO

A Gazeta entrou em contato com a A reportagem deentrou em contato com a Prefeitura de Vila Velha , com a Cesan e com a Fábrica de Chocolate Garoto.

A Prefeitura de Vila Velha e a Cesan afirmaram, por meio de uma nota, que enviarão fiscais ao local para notificar a empresa responsável pelo terreno, "orientando, neste primeiro momento, para que realize a manutenção e limpeza dos buracos abertos na calçada".