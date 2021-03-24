307 buracos em apenas 17 km: não é fácil ser rodovia no interior do ES

Leitor da coluna, Gilsinho Gomes teve o trabalho de contar: a Rodovia ES 261 do centro de Laranja da Terra
até o Distrito de Joatuba tem 307 buracos. Isso mesmo: são exatos 18 buracos por quilômetro, em média. Haja suspensão!
E olha que o nosso paciente morador de Laranja da Terra desconsiderou, na sua contagem do caos, buracos menores, superficiais, rachaduras e até o matagal à margem da rodovia estadual.
Para que não haja dúvidas, a buraqueira está dividida da seguinte forma: são 101 buracos do distrito até o centro de Laranja da Terra (trecho de apenas seis quilômetros) e outros 206 entre os distritos da Vila e de Joatuba, que compreende uma extensão de 11 quilômetros..
Diariamente, caminhões passam por esse trecho da rodovia para escoar a produção agrícola
local, incluindo carregamentos de quiabo, inhame, tomate e banana.
A própria prefeitura disponibiliza ônibus, duas vans e carros de passeio com pacientes para hospitais e clínicas no interior e na Grande Vitória
. Esses veículos saem de madrugada e utilizam a perigosa ES 261.
Conclusão: o número de buracos (307) é maior até que o número da rodovia (261).