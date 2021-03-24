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Leonel Ximenes

307 buracos em apenas 17 km: não é fácil ser rodovia no interior do ES

A média é de 18 crateras por quilômetro;  sem contar rachaduras, matagal, buracos superficiais...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 12:01

Públicado em 

24 mar 2021 às 12:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Buraco (quase cratera) na ES 261, em Laranja da Terra
Buraco (quase cratera) na ES 261, em Laranja da Terra Crédito: Gilsinho Gomes
Leitor da coluna, Gilsinho Gomes teve o trabalho de contar: a Rodovia ES 261 do centro de Laranja da Terra até o Distrito de Joatuba tem 307 buracos. Isso mesmo: são exatos 18 buracos por quilômetro, em média. Haja suspensão!
E olha que o nosso paciente morador de Laranja da Terra desconsiderou, na sua contagem do caos, buracos menores, superficiais, rachaduras e até o matagal à margem da rodovia estadual.
Para que não haja dúvidas, a buraqueira está dividida da seguinte forma: são 101 buracos do distrito até o centro de Laranja da Terra (trecho de apenas seis quilômetros) e outros 206 entre os distritos da Vila e de Joatuba, que compreende uma extensão de 11 quilômetros..

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Diariamente, caminhões passam por esse trecho da rodovia para escoar a produção agrícola local, incluindo carregamentos de quiabo, inhame, tomate e banana.
A própria prefeitura disponibiliza ônibus, duas vans e carros de passeio com pacientes para hospitais e clínicas no interior e na Grande Vitória. Esses veículos saem de madrugada e utilizam a perigosa ES 261.
Conclusão: o número de buracos (307) é maior até que o número da rodovia (261).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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