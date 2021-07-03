179 mil doses das vacinas da Pfizer, Astrazeneca e Janssen já estão no ES

ES recebe doses de vacina contra a Covid-19 Crédito: Ministério da Saúde

Por volta das 10 horas, chegaram as 62.750 doses da Astrazeneca. Todos os imunizantes foram encaminhados pelo Ministério da Saúde e foram recebidos no Aeroporto de Vitória. O transporte foi realizado pela Latam, dentro do programa Avião Solidário criado pela empresa durante a pandemia.

As vacinas da Janssen são ministradas em dose única. Já os imunizantes da Pfizer serão destinados à aplicação de primeiras doses no público geral por faixa etária.

As vacinas da marca AstraZeneca, produzida em parceria com Fiocruz, terão duas funções: atender ao público que ainda não se vacinou, de acordo com a ordem de idade estabelecida pelo Estado e pelo governo federal, e também ser usada para aplicação da segunda dose em idosos de 60 a 64 anos, de trabalhadores da saúde, das Forças de Segurança e Salvamento e de trabalhadores da Educação.

ES recebe doses da Janssen, Pfizer e Astrazeneca

Todas as doses que chegam ao Espírito Santo são levadas para a Rede Estadual de Frio, na Capital. Depois serão distribuídas aos municípios, que são responsáveis pelos agendamentos.

Ainda segundo a Sesa, a distribuição das doses será na segunda-feira (5). Os municípios que tiverem abaixo dos 80% na taxa de utilização das doses receberão 50% das doses destinadas. Na data, a Sesa vai levantar quais são esses municípios e quantas doses vão pra cada.

Os demais 50% ficarão guardados na Rede Regional de Frio para entrega até o município atingir a meta definida. A medida visa garantir a aplicação das vacinas em tempo hábil.

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De acordo com nota enviada neste domingo (4) pela Sesa, a distribuição das vacinas se dará da seguinte forma, para três regiões de saúde do Estado:

Norte: receberá um total de 22.498 doses, sendo 13.830 da Janssen, 3.678 da Pfizer e 4.990 da AstraZeneca.



receberá um total de 22.498 doses, sendo 13.830 da Janssen, 3.678 da Pfizer e 4.990 da AstraZeneca. Central: receberá um total de 28.073 doses, sendo 17.425 da Janssen, 4.608 da Pfizer e 6.040 da AstraZeneca.



receberá um total de 28.073 doses, sendo 17.425 da Janssen, 4.608 da Pfizer e 6.040 da AstraZeneca. Sul: receberá um total de 35.073 doses, sendo 19.836 da Janssen, 6.093 da Pfizer e 9.144 da AstraZeneca.



O transporte dos imunizantes é feito pelo programa Avião Solidário da Latam. A empresa informou que desde janeiro, quando a campanha de imunização teve início, o programa já movimentou gratuitamente 54,5 milhões de doses a bordo de 706 voos. O volume corresponde a mais da metade de todas as vacinas movimentadas pelo setor aéreo no Brasil.