Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate à pandemia

179 mil doses das vacinas da Pfizer, Astrazeneca e Janssen já estão no ES

Imunizantes que protegem contra a Covid-19 foram enviados pelo Ministério da Saúde e serão usados para aplicação tanto da primeira dose e quanto da segunda

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 10:16

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 jul 2021 às 10:16
ES recebe doses de vacina contra a Covid-19
ES recebe doses de vacina contra a Covid-19 Crédito: Ministério da Saúde
Espírito Santo recebeu ao longo da manhã deste sábado (3) mais de 179 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Antes das 9h, segundo o Ministério da Saúde, o Estado já havia recebido 44.460 doses da Pfizer e 71.950 da Janssen.
Por volta das 10 horas, chegaram as 62.750 doses da Astrazeneca. Todos os imunizantes foram encaminhados pelo Ministério da Saúde e foram recebidos no Aeroporto de Vitória. O transporte foi realizado pela Latam, dentro do programa Avião Solidário criado pela empresa durante a pandemia.
As vacinas da Janssen são ministradas em dose única. Já os imunizantes da Pfizer serão destinados à aplicação de primeiras doses no público geral por faixa etária.
As vacinas da marca AstraZeneca, produzida em parceria com Fiocruz, terão duas funções: atender ao público que ainda não se vacinou, de acordo com a ordem de idade estabelecida pelo Estado e pelo governo federal, e também ser usada para aplicação da segunda dose em idosos de 60 a 64 anos, de trabalhadores da saúde, das Forças de Segurança e Salvamento e de trabalhadores da Educação.

ES recebe doses da Janssen, Pfizer e Astrazeneca

Todas as doses que chegam ao Espírito Santo são levadas para a Rede Estadual de Frio, na Capital. Depois serão distribuídas aos municípios, que são responsáveis pelos agendamentos.
Ainda segundo a Sesa, a distribuição das doses será na segunda-feira (5). Os municípios que tiverem abaixo dos 80% na taxa de utilização das doses receberão 50% das doses destinadas. Na data, a Sesa vai levantar quais são esses municípios e quantas doses vão pra cada.
Os demais 50% ficarão guardados na Rede Regional de Frio para entrega até o município atingir a meta definida. A medida visa garantir a aplicação das vacinas em tempo hábil.
De acordo com nota enviada neste domingo (4) pela Sesa, a distribuição das vacinas se dará da seguinte forma, para três regiões de saúde do Estado:
  • Norte: receberá um total de 22.498 doses, sendo 13.830 da Janssen, 3.678 da Pfizer e 4.990 da AstraZeneca.
  • Central: receberá um total de 28.073 doses, sendo 17.425 da Janssen, 4.608 da Pfizer e 6.040 da AstraZeneca.
  • Sul: receberá um total de 35.073 doses, sendo 19.836 da Janssen, 6.093 da Pfizer e 9.144 da AstraZeneca.
O transporte dos imunizantes é feito pelo programa Avião Solidário da Latam. A empresa informou que desde janeiro, quando a campanha de imunização teve início, o programa já movimentou gratuitamente 54,5 milhões de doses a bordo de 706 voos. O volume corresponde a mais da metade de todas as vacinas movimentadas pelo setor aéreo no Brasil.

Atualização

04/07/2021 - 7:18
A Sesa enviou nota sobre a distribuição das doses. O texto foi atualizado.

Veja Também

Usuários voltam a relatar problema em site para agendar vacinação na Serra

Governo e prefeituras negam aplicação de vacinas vencidas no ES

Astrazeneca: entenda por que você não deve deixar de tomar a 2ª dose da vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Ministério da Saúde Saúde Vacina SESA Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados