Covid-19: ES vai receber remessas com 179 mil doses de vacinas neste sábado

Estado vai receber uma remessa com 107.210 doses de vacinas contra a Covid-19 neste sábado (3) Crédito: William Caldeira/Secom PMVV

Atualização Versão anterior desta matéria informava a remessa de vacinas anunciada pela Secretaria da Saúde de Estado (Sesa) na tarde desta sexta (02). No fim da noite, o governador Renato Casagrande anunciou também a chegada de vacinas da Janssen. O texto e o título foram atualizados com os números totais de imunizantes que chegarão ao Espírito Santo neste sábado (03).

179.160 doses de vacinas neste sábado (3). Conforme divulgado pela Secretaria da Saúde de Estado ( Para dar continuidade ao programa de imunização contra a Covid-19 , o Espírito Santo vai receberneste sábado (3). Conforme divulgado pela Secretaria da Saúde de Estado ( Sesa ), serão 44.460 doses da Pfizer e 62.750 unidades da Covishield, desenvolvida em parceria da Fiocruz com a Oxford/Astrazeneca. Na noite desta sexta (02), o governador Renato Casagrande anunciou que o Estado ainda receberá mais 71.950 doses da Janssen.

A Sesa explicou que as doses serão utilizadas para dar continuidade à primeira aplicação no público geral por faixa etária, tanto com as vacinas da Pfizer quanto com as da Fiocruz. Além disso, o imunizante Covishield também terá a finalidade de complementar os esquemas vacinais com a segunda dose para idosos de 60 a 64 anos, trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento e trabalhadores da educação.

A Sesa explicou que as doses serão encaminhadas para a Central de Frios da secretaria e, na segunda-feira (5), distribuídas aos municípios do Estado. De acordo com a pasta, as cidades que tiverem abaixo dos 80% na taxa de utilização das doses receberão, ainda na segunda-feira (5), 50% das doses destinadas.

Os outros 50% das doses ficarão guardados na Regional de Frios até o município atingir a meta definida. Segundo a Sesa, essa é uma medida que visa a garantir a aplicação das vacinas recebidas em tempo hábil na população.

Na noite desta sexta-feira (2), o governador do Estado, Renato Casagrande, divulgou que o Espírito Santo ainda vai receber mais 71.950 doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. O imunizante, da fabricante americana Johnson & Johnson, necessita de apenas uma dose para atingir o grau máximo de imunização.

Neste sábado receberemos do @minsaude um novo lote com 71.950 doses de vacinas da Janssen. Faça seu agendamento. Seja parte na batalha para vencermos a pandemia. Vacine-se! #TrabalhaVacinaEConfia — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 3, 2021