Covid-19: ES vai receber remessas com 179 mil doses de vacinas neste sábado

Atualização
02/07/2021 - 10:03
Versão anterior desta matéria informava a remessa de vacinas anunciada pela Secretaria da Saúde de Estado (Sesa) na tarde desta sexta (02). No fim da noite, o governador Renato Casagrande anunciou também a chegada de vacinas da Janssen. O texto e o título foram atualizados com os números totais de imunizantes que chegarão ao Espírito Santo neste sábado (03).
Para dar continuidade ao programa de imunização contra a Covid-19, o Espírito Santo vai receber 179.160 doses de vacinas neste sábado (3). Conforme divulgado pela Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), serão 44.460 doses da Pfizer e 62.750 unidades da Covishield, desenvolvida em parceria da Fiocruz com a Oxford/Astrazeneca. Na noite desta sexta (02), o governador Renato Casagrande anunciou que o Estado ainda receberá mais 71.950 doses da Janssen.
A Sesa explicou que as doses serão utilizadas para dar continuidade à primeira aplicação no público geral por faixa etária, tanto com as vacinas da Pfizer quanto com as da Fiocruz. Além disso, o imunizante Covishield também terá a finalidade de complementar os esquemas vacinais com a segunda dose para idosos de 60 a 64 anos, trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento e trabalhadores da educação.
A Sesa explicou que as doses serão encaminhadas para a Central de Frios da secretaria e, na segunda-feira (5), distribuídas aos municípios do Estado. De acordo com a pasta, as cidades que tiverem abaixo dos 80% na taxa de utilização das doses receberão, ainda na segunda-feira (5), 50% das doses destinadas.
Os outros 50% das doses ficarão guardados na Regional de Frios até o município atingir a meta definida. Segundo a Sesa, essa é uma medida que visa a garantir a aplicação das vacinas recebidas em tempo hábil na população.
Na noite desta sexta-feira (2), o governador do Estado, Renato Casagrande, divulgou que o Espírito Santo ainda vai receber mais 71.950 doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. O imunizante, da fabricante americana Johnson & Johnson, necessita de apenas uma dose para atingir o grau máximo de imunização.
Em seu perfil nas redes sociais, Casagrande ainda fez um apelo, pedindo que a população faça o agendamento e que "seja parte da batalha para vencermos a pandemia".