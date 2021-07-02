A cada 10 capixabas, quatro foram submetidos ao teste - antígeno ou RT-PCR - para diagnosticar a infecção por Covid-19 desde o início da pandemia. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande durante pronunciamento realizado na tarde desta sexta-feira (02).
Covid-19 - 4 em cada 10 pessoas no ES já fizeram teste para detectar a doença
Desde o dia 19 de junho, o governo testa os passageiros que chegam no aeroporto de Vitória. A estratégia de ampliação da testagem também já foi adotada nos terminais do Sistema Transcol em Jardim América, em Cariacica, e em Laranjeiras, na Serra.
"Já fizemos 397 mil testes por milhão de habitantes. A média brasileira é de 248 mil testes por milhão de habitantes. Estamos testando muito mais"
Casagrande defende que os testes são fundamentais para identificar a pessoa com o vírus em atividade no organismo. Com a estratégia, segundo o governador, é possível isolar os doentes e romper a cadeia de transmissão do novo coronavírus.
"Começamos a fazer os testes no aeroporto e nos terminais rodoviários do Transcol. Uma das estratégias deste momento, com mais intensidade, é essa. Com esse número, a cada 100 pessoas, 40 já foram testadas. O teste PCR é o teste rápido", explicou.