Covid-19: 4 em cada 10 pessoas no ES já fizeram teste para detectar a doença

"Já fizemos 397 mil testes por milhão de habitantes. A média brasileira é de 248 mil testes por milhão de habitantes. Estamos testando muito mais"

Casagrande defende que os testes são fundamentais para identificar a pessoa com o vírus em atividade no organismo. Com a estratégia, segundo o governador, é possível isolar os doentes e romper a cadeia de transmissão do novo coronavírus.

"Começamos a fazer os testes no aeroporto e nos terminais rodoviários do Transcol. Uma das estratégias deste momento, com mais intensidade, é essa. Com esse número, a cada 100 pessoas, 40 já foram testadas. O teste PCR é o teste rápido", explicou.