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Covid-19

Usuários voltam a relatar problema em site para agendar vacinação na Serra

Às 18h desta sexta-feira (02), a prefeitura ofertou mais de 11.500 vagas para os interessados em agendar a primeira ou a segunda dose de vacina contra a Covid-19

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 21:47

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

02 jul 2021 às 21:47
Site da Prefeitura da Serra apresenta problema
Site da Prefeitura da Serra apresenta problema Crédito: Aleandro Bispo
Cinco dias após ter apresentado instabilidade, o site de agendamento de vacina contra a Covid-19 da Prefeitura da Serra voltou a apresentar problemas na noite desta sexta-feira (02). A dificuldade de acesso foi denunciada por usuários nas redes sociais.
Para esta sexta-feira, o município disponibilizou 11.575 vagas para aplicar a primeira dose em gestantes e puérperas, pessoas acima de 35 anos sem comorbidades, pessoas com comorbidade e pessoas com deficiência. Também havia vaga para segunda dose.
Usuários voltam a relatar problema em site para agendar vacinação na Serra
O técnico de laboratório Aleandro Bispo de Jesus, de 39 anos, tentou agendar a primeira dose, mas não teve sucesso. Segundo ele, no último domingo (27), o sistema também falhou e ele não conseguiu agendar a imunização contra o novo coronavírus.
O morador do bairro Laranjeiras Velha, na Serra, conta que ficou de prontidão às 17h30. No entanto, às 18h, horário previsto para o início do cadastro, o site já indicava erro de comunicação ou conexão com o usuário. Ele conversou com a reportagem às 20h20.
"Quando o site abre, informa que não tem mais dose disponível. Tentei semana passada e deu errado. Hoje tinha esperança que ia conseguir, mas não deu de novo. Minha mulher, de 29 anos, já teve Covid-19. Quero vacinar para nos proteger"
Aleandro Bispo - Morador da Serra
Por nota, a Prefeitura da Serra informou que ampliou os dias de agendamento, passando de duas para três vezes por semana. De acordo com o município, as vagas são abertas à medida  que novas doses são enviadas pelo governo o Estado.
Sobre os problemas no agendamento, a prefeitura respondeu que "o número elevado de acessos ao portal deixa o sistema ocupado e nem todos conseguem acessar ao mesmo tempo. Mesmo assim, o agendamento correu bem e foi efetuado com sucesso para 8 mil pessoas", afirmou.

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