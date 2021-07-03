Site da Prefeitura da Serra apresenta problema Crédito: Aleandro Bispo

Para esta sexta-feira, o município disponibilizou 11.575 vagas para aplicar a primeira dose em gestantes e puérperas, pessoas acima de 35 anos sem comorbidades, pessoas com comorbidade e pessoas com deficiência. Também havia vaga para segunda dose.

Your browser does not support the audio element. Usuários voltam a relatar problema em site para agendar vacinação na Serra

O técnico de laboratório Aleandro Bispo de Jesus, de 39 anos, tentou agendar a primeira dose, mas não teve sucesso. Segundo ele, no último domingo (27), o sistema também falhou e ele não conseguiu agendar a imunização contra o novo coronavírus.

O morador do bairro Laranjeiras Velha, na Serra, conta que ficou de prontidão às 17h30. No entanto, às 18h, horário previsto para o início do cadastro, o site já indicava erro de comunicação ou conexão com o usuário. Ele conversou com a reportagem às 20h20.

"Quando o site abre, informa que não tem mais dose disponível. Tentei semana passada e deu errado. Hoje tinha esperança que ia conseguir, mas não deu de novo. Minha mulher, de 29 anos, já teve Covid-19. Quero vacinar para nos proteger" Aleandro Bispo - Morador da Serra

Por nota, a Prefeitura da Serra informou que ampliou os dias de agendamento, passando de duas para três vezes por semana. De acordo com o município, as vagas são abertas à medida que novas doses são enviadas pelo governo o Estado.