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Norte do ES

Homem morre e dois são baleados em tripla tentativa de homicídio em Sooretama

A Polícia Militar tomou conhecimento da ocorrência após ser informada que uma pessoa ferida correu para uma loja de material de construção da cidade. Caso ocorreu nesta segunda-feira (25)

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 10:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 out 2021 às 10:58
Polícia Militar de Sooretama
A Polícia Militar de Sooretama foi acionada para a ocorrência onde uma pessoa morreu e outras duas foram baleadas  Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução
Um homem, identificado como Anderson da Cruz Souza, de 27 anos, foi morto a tiros em uma tripla tentativa de homicídio nesta segunda-feira (25), no bairro Saionara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Outros dois foram atingidos por disparos de arma de fogo,sendo que um deles é irmão da vítima. Os três estavam juntos e um deles chegou a entrar em uma loja de material de construção para se proteger. 

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De acordo com informações preliminares, os três indivíduos estavam no ponto de ônibus. Anderson foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Sooretama e transferido para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A morte dele foi confirmada posteriormente pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, ele não tinha passagem.
Os outros dois baleados Jardel da Cruz Souza, de 23 anos, e Bruno Câmara Chaves, 24 anos, também foram encaminhados para o Pronto Atendimento e sobreviveram. A Polícia Civil afirmou que eles têm passagem por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. 
A PC explicou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, que a suspeita é que os alvos eram Jardel e Bruno, mas Anderson foi atingido e acabou morrendo. 

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