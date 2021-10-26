Homem morre e dois são baleados em tripla tentativa de homicídio em Sooretama

Um homem, identificado como Anderson da Cruz Souza, de 27 anos, foi morto a tiros em uma tripla tentativa de homicídio nesta segunda-feira (25), no bairro Saionara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Outros dois foram atingidos por disparos de arma de fogo,sendo que um deles é irmão da vítima. Os três estavam juntos e um deles chegou a entrar em uma loja de material de construção para se proteger.
De acordo com informações preliminares, os três indivíduos estavam no ponto de ônibus. Anderson foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Sooretama e transferido para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A morte dele foi confirmada posteriormente pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, ele não tinha passagem.
Os outros dois baleados Jardel da Cruz Souza, de 23 anos, e Bruno Câmara Chaves, 24 anos, também foram encaminhados para o Pronto Atendimento e sobreviveram. A Polícia Civil afirmou que eles têm passagem por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.
A PC explicou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, que a suspeita é que os alvos eram Jardel e Bruno, mas Anderson foi atingido e acabou morrendo.