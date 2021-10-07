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Em Linhares

Carro de prefeito de Sooretama roubado por criminosos é encontrado

Alessandro Broedel (Republicanos) foi rendido por bandidos na quarta-feira (6), teve o carro e celular roubados e foi deixado em canavial, em Linhares

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 20:43

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 out 2021 às 20:43
Carro de prefeito de Sooretama é encontrado, após ser roubado por criminosos.
Carro de prefeito de Sooretama foi  encontrado após ser roubado por criminosos. Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Foi encontrado, na noite desta quinta-feira (7), o carro do prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel (Republicanos), que havia sido roubado por criminosos na quarta-feira (6). O chefe do Executivo municipal foi rendido por bandidos e abandonado em uma estrada no distrito de Farias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi localizado próximo ao local onde o prefeito disse ter sido deixado.
Polícia Civil informou que investiga o caso e disse que uma equipe da perícia criminal e dois investigadores foram encaminhados ao local  para acompanhar a investigação. A corporação disse que não poderia repassar mais informações.
A Prefeitura de Sooretama foi procurada, mas informou que ainda não ter sido oficialmente informada sobre a recuperação do carro.

RELEMBRE O CASO

Segundo informações contidas em boletim da PM,  Alessandro Broedel estava parado na BR 101, no "pare e siga", quando dois homens entraram no veículo e sentaram no banco de trás. Eles encostaram uma arma nas costas do prefeito e pediram que ele dirigisse até Linhares. Broedel entrou na estrada, sentido Farias, e foi abandonado pelos homens próximo a um canavial.
Alessandro Broedel (Republicanos), foi rendido por bandidos na manhã desta quarta-feira (
Alessandro Broedel (Republicanos) foi rendido por bandidos na manhã de quarta-feira (6) Crédito: Divulgação
Em conversa com o repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o prefeito explicou que teve que andar 200 metros até encontrar um morador da região, que o levou até a delegacia.
"Foi tudo muito rápido. Eu estava a caminho de Linhares e o carro e estava parado no pare e siga da BR 101. Os dois bandidos chegaram e entraram no meu carro, abrindo as portas de trás. Um deles estava armando e mandou eu ficar quieto. Eles foram comigo até um canavial no distrito do Farias, em Linhares, e me abandonaram lá. Eles levaram meu carro e meu celular. Depois que eles foram embora, eu andei por cerca de 200 metros, encontrei um morador da região e ele me levou até a delegacia de Linhares para fazer o boletim de ocorrência. Acredito que eles não sabiam que eu era o prefeito, aproveitaram a oportunidade porque eu estava parado e com os vidros abertos. O susto foi grande, mas agora já estou em casa. Graças a Deus está tudo bem", explicou, na ocasiã.

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