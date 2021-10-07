Carro de prefeito de Sooretama roubado por criminosos é encontrado

Segundo informações contidas em boletim da PM, Alessandro Broedel estava parado na BR 101, no "pare e siga", quando dois homens entraram no veículo e sentaram no banco de trás. Eles encostaram uma arma nas costas do prefeito e pediram que ele dirigisse até Linhares. Broedel entrou na estrada, sentido Farias, e foi abandonado pelos homens próximo a um canavial.

"Foi tudo muito rápido. Eu estava a caminho de Linhares e o carro e estava parado no pare e siga da BR 101. Os dois bandidos chegaram e entraram no meu carro, abrindo as portas de trás. Um deles estava armando e mandou eu ficar quieto. Eles foram comigo até um canavial no distrito do Farias, em Linhares, e me abandonaram lá. Eles levaram meu carro e meu celular. Depois que eles foram embora, eu andei por cerca de 200 metros, encontrei um morador da região e ele me levou até a delegacia de Linhares para fazer o boletim de ocorrência. Acredito que eles não sabiam que eu era o prefeito, aproveitaram a oportunidade porque eu estava parado e com os vidros abertos. O susto foi grande, mas agora já estou em casa. Graças a Deus está tudo bem", explicou, na ocasiã.