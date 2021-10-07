Preso suspeito de cometer 6 furtos a residências em um mês em Colatina

Edirley de Souza Jardim foi preso tentando vender uma televisão roubada, em Colatina Crédito: Polícia Militar | Divilgação

Foragido da Justiça, um homem de 29 anos foi preso, nesta quinta-feira (7), suspeito de ser o autor de seis furtos a residências em Colatina . A Polícia Militar flagrou Edirley de Souza Jardim tentando vender uma televisão roubada em uma loja de produtos usados. Outras quatro pessoas também foram detidas por comprarem mercadorias roubadas com o criminoso.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada após denúncia de que um homem teria furtado uma casa e levado duas televisões e uma botija de gás. Os militares fizeram buscas e encontraram Edirley tentando vender uma das televisões em uma loja de produtos usados.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito fugiu e se escondeu dentro de um estabelecimento no bairro São Silvano. Ele continuou a fuga, seguindo para o bairro Aparecida, até que moradores denunciaram a ação do homem para a PM. A guarnição conseguiu localizá-lo e detê-lo.

A Polícia Militar informou que Edirley é suspeito de seis furtos a residências registrados em um mês no município. Durante a ação nesta quinta-feira, foram recuperadas as duas televisões e a botija de gás, produtos furtados de casas no bairro São Silvano.

Edirley de Souza Jardim foi autuado por furto e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina. Já as quatro pessoas detidas por receptação foram liberadas porque, segundo Ricardo Barbosa, delegado plantonista da Polícia Civil , não havia indícios de que agiram de má-fé. O delegado informou que o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Colatina.