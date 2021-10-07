Mulher é assassinada a tiros dentro de pousada em São Mateus

Mulher foi morta a tiros em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 56 anos foi assassinada a tiros, na manhã desta quinta-feira (7), dentro de uma pousada em Guriri, balneário de São Mateus , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar, moradores relataram terem visto o suspeito do crime fugindo do local em uma moto. A vítima não teve a identidade divulgada.

A Polícia Militar informou que foi acionada por moradores do bairro para averiguar uma ocorrência de homicídio. De acordo com a corporação, um casal de vizinhos da vítima relatou aos policiais que estavam em casa quando ouviram barulhos de tiros e, ao saírem para verificar o que havia acontecido, viram um homem sair rapidamente da pousada — onde a mulher vivia — e fugir em uma moto.

O casal ainda tentou chamar pela mulher, mas ela não respondeu. Os vizinhos, então, resolveram entrar no local e se depararam com a vítima baleada, caída no chão.

Projéteis de arma de fogo foram encontrados no local do crime Crédito: Leitor | A Gazeta

A mulher morava na pousada com o marido. Enquanto a PM atendia a ocorrência, o homem chegou ao local e relatou aos militares que os dois trabalhavam como corretores de imóveis e que, antes dele sair pela manhã, chamou a esposa para ir trabalhar com ele, mas ela disse que ficaria para fazer faxina. O marido da vítima disse aos policiais que não tem conhecimento sobre autoria ou motivação do crime.

De acordo com a PM, buscas foram realizadas na região, mas apenas a motocicleta utilizada pelo suspeito foi encontrada abandonada nas proximidades do endereço.

Polícia Civil explicou que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico. A corporação disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, que iniciou diligências logo após o fato. A moto usada no crime foi apreendida e será periciada. Até o momento, segundo a polícia, nenhum suspeito foi detido.