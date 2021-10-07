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Balneário de Guriri

Mulher é assassinada a tiros dentro de pousada em São Mateus

Segundo a PM, moradores relataram terem visto o suspeito do crime fugindo do local em uma moto, que já foi localizada e apreendida. Crime ocorreu nesta quinta-feira (7)

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 17:18

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 out 2021 às 17:18
Mulher é morta a tiros em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Mulher foi morta a tiros em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher de 56 anos foi assassinada a tiros, na manhã desta quinta-feira (7), dentro de uma pousada em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram terem visto o suspeito do crime fugindo do local em uma moto. A vítima não teve a identidade divulgada.
A Polícia Militar informou que foi acionada por moradores do bairro para averiguar uma ocorrência de homicídio. De acordo com a corporação, um casal de vizinhos da vítima relatou aos policiais que estavam em casa quando ouviram barulhos de tiros e, ao saírem para verificar o que havia acontecido, viram um homem sair rapidamente da pousada — onde a mulher vivia — e fugir em uma moto.
O casal ainda tentou chamar pela mulher, mas ela não respondeu. Os vizinhos, então, resolveram entrar no local e se depararam com a vítima baleada, caída no chão.
Projéteis de arma de fogo foram encontrados no local do crime Crédito: Leitor | A Gazeta
A mulher morava na pousada com o marido. Enquanto a PM atendia a ocorrência, o homem chegou ao local e relatou aos militares que os dois  trabalhavam como corretores de imóveis e que, antes dele sair pela manhã, chamou a esposa para ir trabalhar com ele, mas ela disse que ficaria para fazer faxina. O marido da vítima disse aos policiais que não tem conhecimento sobre autoria ou motivação do crime.
De acordo com a PM, buscas foram realizadas na região, mas apenas a motocicleta utilizada pelo suspeito foi encontrada abandonada nas proximidades do endereço.
Polícia Civil explicou que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico. A corporação disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, que iniciou diligências logo após o fato. A moto usada no crime foi apreendida e será periciada. Até o momento, segundo a polícia, nenhum suspeito foi detido.
A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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