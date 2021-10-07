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Bairro Santa Luiza

Vigilante luta com assaltante e impede furto da própria moto em Vitória

Caso aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (6). Vigilante flagrou o bandido no momento em que ele estava em cima da moto e conseguiu imobilizá-lo até a chegada da PM

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 12:41

Publicado em 

07 out 2021 às 12:41
Moto de vigilante
Moto do vigilante, que foi alvo de tentativa de furto em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um vigilante, de 41 anos, lutou contra um assaltante e conseguiu impedir que sua moto fosse levada no bairro Santa Luiza, em Vitória, no final da tarde desta quarta-feira (6).
De acordo com informações registradas na Polícia Civil, o criminoso, que tem 21 anos, tentou furtar a moto usando uma chave mixa, ferramenta que é utilizada para arrombar fechaduras.
No entanto, ele foi flagrado pelo dono do veículo no momento em que estava em cima da moto e forçava a ignição. Ao ver o vigilante, o assaltante desceu da moto e fingiu estar armado. Ainda assim, o vigilante saiu correndo atrás dele e conseguiu imobilizá-lo até a chegada da Polícia Militar.
"A intenção dele era me amedrontar porque eu pensei mesmo que era uma arma, mas eu fui pra cima dele. Aí ele saiu correndo. Quando ele saiu correndo pela calçada, logo em seguida estava vindo um motoqueiro, que me deu carona, e nós fomos ao encontro dele", relatou o vigilante.
O assaltante foi identificado como Gabriel Vitor Vieira. Ele foi preso e levado pelos militares para a Delegacia Regional de Vitória.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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