PM reage a assalto a passageiros em rodoviária e mata suspeito na Serra

Caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra, localizada no bairro Laranjeiras Crédito: Vitor Jubini

Um cabo da Polícia Militar lotado no Batalhão de Missões Especiais (BME) reagiu a um assalto a passageiros na Rodoviária de Carapina, na Serra , e matou um suspeito na noite desta quarta-feira (6). Um comparsa dele conseguiu fugir.

De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial estava acompanhado da esposa. Não há informação se eles aguardavam algum passageiro ou se iriam embarcar.

Segundo a Polícia Militar, enquanto aguardava no local, o cabo da PM viu dois homens em uma moto. Sem retirar o capacete, eles desceram com armas em punho, abordaram passageiros e anunciaram o assalto.

Ao flagrar o crime, o militar se identificou como policial e deu voz de prisão à dupla. Eles não obedeceram e seguiram na direção contrária ao cabo da PM. Ainda com a arma na mão, eles ameaçaram outras pessoas. Neste momento, o policial deu um tiro.

O disparo atingiu um dos suspeitos. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local. Uma arma falsa foi apreendida no local. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O outro suspeito fugiu.