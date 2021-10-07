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Policial do BME

PM reage a assalto a passageiros em rodoviária e mata suspeito na Serra

O caso foi registrado por volta das 22h30 desta quarta-feira (6) na Rodoviária de Carapina. O comparsa do suspeito morto conseguiu fugir

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 08:14

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

07 out 2021 às 08:14
Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra, localizada no bairro Laranjeiras  Crédito: Vitor Jubini
Um cabo da Polícia Militar lotado no Batalhão de Missões Especiais (BME) reagiu a um assalto a passageiros na Rodoviária de Carapina, na Serra, e matou um suspeito na noite desta quarta-feira (6). Um comparsa dele conseguiu fugir. 
De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial estava acompanhado da esposa. Não há informação se eles aguardavam algum passageiro ou se iriam embarcar.
Segundo a Polícia Militar, enquanto aguardava no local, o cabo da PM viu dois homens em uma moto. Sem retirar o capacete, eles desceram com armas em punho, abordaram passageiros e anunciaram o assalto.
Ao flagrar o crime, o militar se identificou como policial e deu voz de prisão à dupla. Eles não obedeceram e seguiram na direção contrária ao cabo da PM. Ainda com a arma na mão, eles ameaçaram outras pessoas. Neste momento, o policial deu um tiro.
O disparo atingiu um dos suspeitos. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.  Uma arma falsa foi apreendida no local. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O outro suspeito fugiu. 
Segundo o registro policial, a moto usada no crime estava adulterada. O veículo foi apreendido. O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra.

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