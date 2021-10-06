Incêndio na Serra: irmãos mortos serão enterrados após quase 2 meses

Os irmãos Israel e Ícaro, de 5 e 6 anos, morreram vitimas de um incêndio no Bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Ícaro, sem camisa, e Israel, morreram no incêndio ocorrido nesta manhã, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

A tarde desta quarta-feira foi de desespero para a família das crianças. Segundo a tia dos meninos, Erika Storch, os sepultamentos estavam marcados para 14h. Porém, sem a certidão tardia de óbito assinada por um magistrado, os enterros não puderam ser realizados. "As crianças ficaram cerca de 50 dias no DML, aguardando o laudo cadavérico sair. Hoje (6) liberaram e fomos buscar os corpos com o carro da funerária. Mas eu não sabia que o juiz precisava autorizar", disse.

Erika explicou os caminhos que percorreu para conseguir a autorização judicial. "Fui ao cartório em Jacaraípe e me informaram que eu não conseguiria a certidão sem autorização judicial, já que passaram mais de 15 dias das mortes. Então, fui à Defensoria e, depois, ao Fórum da Serra", acrescentou.

A reportagem demandou a Polícia Civil sobre o tempo aguardado pela família para a liberação dos corpos no Departamento Médico Legal e sobre a alegação dos parentes das vítimas de não ter havido explicação com relação ao trâmite burocrático para obter a certidão de óbito. Em nota, a PC informou que os corpos das duas crianças deram entrada no DML de Vitória no dia 16 de agosto. Posteriormente, familiares compareceram à unidade para realizar o reconhecimento e liberação dos corpos, mas faltavam documentos necessários para tais trâmites.

Ainda conforme a Polícia Civil, quando os documentos que faltavam foram apresentados, a corporação procedeu com a identificação, por meio de exame de DNA, devido ao estado em que os corpos se encontravam. "No dia 28 de setembro, a família foi comunicada sobre o resultado do exame. No dia 30 de setembro, os responsáveis compareceram ao DML para dar prosseguimento ao processo de liberação e foram orientados sobre a necessidade de autorização judicial para o registro tardio de óbito, recebendo toda a documentação necessária para a realização deste trâmite, incluindo dois ofícios do Departamento Médico Legal, documentos estes que, geralmente, ficam retidos no Poder Judiciário quando ocorre a solicitação de registro tardio de óbito", continuou a PC.

Por fim, a corporação explicou que, nesta quarta-feira, "a família retornou ao DML para concluir a liberação dos corpos e devolveu os ofícios, alegando não haver necessidade deles. A liberação foi concluída e os corpos entregues à família, para a realização do sepultamento".

Também procurada por A Gazeta, a Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) explicou que os familiares das crianças buscaram a unidade de Serra da DPES na tarde desta quarta-feira. Em nota, o órgão afirmou que, na ocasião, os parentes foram atendidos na triagem, quando o caso foi registrado no sistema e encaminhado ao defensor público.

A Defensoria explicou que, após analisar o caso, ingressou com um alvará judicial autorizativo, às 15h53 do mesmo dia, na Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra. A decisão, concedendo o registro de óbito tardio, foi expedida às 17h49 e enviada à família. "Vale ressaltar que a atuação da Defensoria Pública ocorre mesmo quando não há conversa direta com o defensor público", comunicou a DPES.

RELEMBRE O CASO

Duas crianças morreram no incêndio ocorrido na Serra em agosto Crédito: José Carlos Schaeffer

De acordo com informações do chefe de operações dos Bombeiros, tenente Schulz, ao chegarem à residência, os militares não tinham a certeza da presença das crianças no interior da mesma.

"A princípio, quando chegamos para combater o incêndio, não havia sido positivado a questão de vítimas. Nós entramos, combatemos (as chamas) no quarto delas (crianças) e posteriormente, quando diminuímos um pouco a temperatura para efetivamente vasculhar o ambiente, nós acabamos encontrando as crianças queimadas. Os vizinhos e moradores apenas pensavam que poderia ter crianças, mas não deram certeza até o início da nossa atuação", explicou o bombeiro à época, informando que o incêndio ficou concentrado no quarto.