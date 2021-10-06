Edifício foi invadido e apartamento foi saqueado no último sábado (2), em Vila Velha Crédito: Priciele Ventorim

Para evitar a fuga dos criminosos, o porteiro do condomínio entrou em luta corporal com os suspeitos. Um jovem que se identificou como adolescente foi preso. O comparsa dele fugiu, mas o material retirado do imóvel foi recuperado pela polícia.

Your browser does not support the audio element. Assalto a apartamento em Itapuã: polícia investiga participação de funcionária

Segundo a polícia, os ladrões levaram R€ 3 mil em euro, US$ 5 mil dólares, 51 notas de países diversos, R$ 21 mil, 245 peças de joias, um celular, uma mala, uma mochila, e seis bolsas de grife. Parte dos itens estaria em um cofre aberto.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O chefe da unidade, delegado Marcelo Nolasco, explicou que alguns pontos ainda precisam ser explicados no curso da investigação. Um deles diz respeito ao adolescente.

Quando foi apreendido, ele não apresentou documento. No entanto, nesta semana, a polícia disse ter encontrado indícios de que, na verdade, o suspeito completou 18 anos em junho deste ano.

Em depoimento, ele contou que veio de São Paulo acompanhado do comparsa para cometer o crime em Vila Velha. O jovem revelou também que tiveram ajuda de uma pessoa para definir o alvo da ação criminosa que acabou sendo frustrada.

"Ele fala que uma funcionária que trabalha no prédio é que deu uma dica, que teria esse apartamento, que teria dinheiro. Ele só falou que teve a participação de alguém interno, mas não especificou quem" Marcelo Nolasco - Chefe da 2ª Delegacia Regional

De acordo com Nolasco, o caso foi encaminhado para a Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).

ALGUNS DOS PONTOS DESTACADOS PELA POLÍCIA

Envolvimento de funcionária De acordo com Nolasco, o porteiro disse que os bandidos aproveitaram que uma outra pessoa estava entrando no edifício e, assim, seguiram o mesmo caminho. Ele disse que teria questionado o destino da dupla. Eles responderam e seguiram ao interior do imóvel. "As pessoas entraram sem que o morador autorizasse a entrada", destaca o delegado. Já o suspeito preso contou que ele e o comparsa acionaram a portaria pelo interfone. Quando o porteiro atendeu, eles teriam indicado para onde iam [o local não foi informado] e eles então teriam sido autorizados a entrar. A Polícia Civil investiga se algum profissional que trabalha no edifício teve participação no furto registrado no último sábado. A informação foi passada por um dos suspeitos de cometer o crime.

Crime foi registrado na 2ªDelegacia Regional de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

ENTENDA O CASO

O porteiro disse às autoridades que dois homens entraram no prédio sem se identificar. Eles teriam conseguido acesso ao local após um morador utilizar a garagem para receber uma entrega. Entraram no momento em que a porta ainda estava sendo fechada.

Ao serem questionados pelo funcionário do prédio, eles deram o nome de uma família. O empresário, dono do apartamento, e a esposa não estavam no local no momento do crime, que aconteceu por volta das 13h30 do último sábado (2).

Depois de furtar dinheiro, joias e roupas de grife do apartamento, os suspeitos teriam tentado invadir outro imóvel, mas não contavam que o dono estava lá e perceberia a porta ser arrombada. Foi esse morador quem teria alertado o porteiro sobre o crime.

Na saída, o porteiro constatou que eles estavam com chave de fenda, tentou impedir a saída dos suspeitos e entrou em luta corporal com eles. O funcionário levou golpes de chave de fenda nas mãos e na costela, e conseguiu impedir a saída de um dos suspeitos, o outro fugiu. O rapaz detido estava com uma mala, onde estava parte dos objetos furtados.