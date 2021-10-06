Sem saber, vítima pede ajuda a policial e bandidos são presos em Vila Velha

Celulares foram recuperados após assalto Crédito: Archimedes Patrício

Duas mulheres foram assaltadas quando seguiam para uma academia na região da Praia de Itaparica, em Vila Velha , por volta das 19h30 desta terça-feira (5). Os assaltantes, um homem de 22 anos e um adolescente de 17 anos, foram presos por uma policial civil que passava de carro perto do local do roubo.

Uma das vítimas, uma assistente financeira, de 53 anos, disse à reportagem da TV Gazeta que estava acompanhada da personal trainer dela na hora do fato. Ao passarem pela Rua Itaboraí foram rendidas por dois criminosos, cada um estava em uma bicicleta.

"Estávamos indo para a academia. Ele falou ‘perdeu, perdeu’ e pediu para a gente entregar o celular. Eu entreguei o meu, minha personal entregou o dela. Nisso, eles foram seguindo em frente" Assistente financeira - Vítima

Após a fuga dos ladrões, a assistente financeira pediu ajuda a uma mulher que estava parada em um carro. Enquanto explicava a situação, ela descobriu que se tratava de uma investigadora da Polícia Civil, de 50 anos.

Segundo a investigadora, que trabalha na área administrativa da Polícia Civil, seu marido dirigia o veículo quando uma das vítimas abordou o casal no carro. “Ela informou que tinha sido assaltada. Imediatamente, andamos com o carro e vimos os suspeitos logo à frente. Dei voz de prisão eu e meu marido, que é policial penal, revistamos os suspeitos, recuperamos o material do roubo e apreendemos um simulacro de pistola”, contou.