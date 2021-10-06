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Mulheres assaltadas

Sem saber, vítima pede ajuda a policial e bandidos são presos em Vila Velha

O crime aconteceu por volta das 19h30 desta terça-feira (5) na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Uma policial civil que estava perto do local prendeu os suspeitos
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 out 2021 às 09:43

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 09:43

Celulares foram recuperados após assalto
Celulares foram recuperados após assalto Crédito: Archimedes Patrício
Duas mulheres foram assaltadas quando seguiam para uma academia na região da Praia de Itaparica, em Vila Velha, por volta das 19h30 desta terça-feira (5). Os assaltantes, um homem de 22 anos e um adolescente de 17 anos, foram presos por uma policial civil que passava de carro perto do local do roubo.
Uma das vítimas, uma assistente financeira, de 53 anos, disse à reportagem da TV Gazeta que estava acompanhada da personal trainer dela na hora do fato. Ao passarem pela Rua Itaboraí foram rendidas por dois criminosos, cada um estava em uma bicicleta.
"Estávamos indo para a academia. Ele falou ‘perdeu, perdeu’ e pediu para a gente entregar o celular. Eu entreguei o meu, minha personal entregou o dela. Nisso, eles foram seguindo em frente"
Assistente financeira - Vítima
Após a fuga dos ladrões, a assistente financeira pediu ajuda a uma mulher que estava parada em um carro. Enquanto explicava a situação, ela descobriu que se tratava de uma investigadora da Polícia Civil, de 50 anos.
Segundo a investigadora, que trabalha na área administrativa da Polícia Civil, seu marido dirigia o veículo quando uma das vítimas abordou o casal no carro. “Ela informou que tinha sido assaltada. Imediatamente, andamos com o carro e vimos os suspeitos logo à frente. Dei voz de prisão  eu e meu marido, que é policial penal, revistamos os suspeitos, recuperamos o material do roubo e apreendemos um simulacro de pistola”, contou.
Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Os celulares das vítimas foram recuperados. A arma usada no crime era falsa e também foi apreendida. O homem de 22 anos foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo e foi encaminhado ao Ciase.

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