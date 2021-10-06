Alega disparo acidental

Adolescente atira na barriga da avó ao manusear pistola em Vila Velha

O caso aconteceu no bairro Jaburuna, em Vila Velha, por volta das 20h desta terça (5). A mulher, de 62 anos, foi levada para um hospital do município
Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 out 2021 às 08:13

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 08:13

Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha
Idosa foi levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Um adolescente de 15 anos foi apreendido após atirar na barriga da avó, uma idosa de 62 anos. O caso aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (5) no bairro Jaburuna, em Vila Velha. À Polícia Civil, o garoto disse que o disparo foi acidental.
O rapaz informou que estava manuseando a pistola calibre 380 dentro de casa quando o dispositivo disparou. O tiro atingiu o abdômen da avó dele. Ela foi levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município.
Os funcionários acionaram a polícia. A mulher relatou o que havia acontecido e disse que acreditava que o disparo tivesse mesmo sido por acidente. O adolescente foi encontrado na casa do pai dele, no bairro Santa Inês, também em Vila Velha.
O jovem confessou à polícia que estava manuseando a pistola e, por acidente, o disparo acertou a avó dele. Aos policiais, disse que entregou a arma em Jaburuna. 
De acordo com a polícia, ele foi autuado por ato infracional análogo a homicídio tentado, qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

06/10/2021 - 12:21
As idades da avó e do neto foram atualizadas: a avó tem 62 anos e o neto, 15 anos. 

