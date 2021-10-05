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Central Carapina

Adolescente é baleado em confronto com a PM na Serra

Segundo a PM, militares que faziam patrulhamento viram quatro homens ostentando armas em uma rua e, ao serem abordados, teriam disparado contra os policiais nesta terça (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2021 às 20:37

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 20:37

Revólver, submetralhadora e munição foi apreendida com jovens que atiraram contra a polícia em Central Carapina, na Serra
Revólver, submetralhadora e munição foi apreendida com jovens que atiraram contra a polícia em Central Carapina, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um adolescente de 17 anos foi baleado durante um confronto entre jovens armados e policiais no bairro Central Carapina, na Serra, por volta das 11h desta terça-feira (5). À reportagem da TV Gazeta, policiais militares relataram que foram recebidos a tiros. Durante a ação, um dos suspeitos foi atingido por disparos, um detido e outros dois conseguiram fugir.
O confronto aconteceu em uma região conhecida como Favelinha. Segundo a Polícia Militar, a viatura fazia um patrulhamento de rotina e viu quatro homens ostentando armas em uma das ruas do bairro. Ao serem abordados, os suspeitos teriam atirado contra os policiais, que reagiram e acabaram atingindo um deles, um adolescente de 17 anos.
O jovem foi atingido na perna e no abdômen e socorrido para o Hospital  Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Outro suspeito, um jovem de 19 anos, foi encontrado a 100 metros do local, escondido em uma tubulação. Com a dupla, foram apreendidas uma submetralhadora, um revólver e munições.
À TV Gazeta, a PM disse que, desde o confronto, o policiamento em toda a região foi reforçado, e que continua à procura dos dois suspeitos que fugiram.
De acordo com o tenente-coronel da PM Leonardo Celante, há meses o bairro não registrava um confronto envolvendo policiais. "É um bairro que tem sempre patrulhamento intensificado. Hoje, inclusive, recebemos o apoio do helicóptero, que ajudou nas buscas e captura desses indivíduos", afirmou. O estado de saúde do adolescente baleado não foi informado.

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