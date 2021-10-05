Adolescente é baleado em confronto com a PM na Serra

Revólver, submetralhadora e munição foi apreendida com jovens que atiraram contra a polícia em Central Carapina, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar

TV Gazeta, policiais militares relataram que foram recebidos a tiros. Durante a ação, um dos suspeitos foi atingido por disparos, um detido e outros dois conseguiram fugir. Um adolescente de 17 anos foi baleado durante um confronto entre jovens armados e policiais no bairro Central Carapina, na Serra , por volta das 11h desta terça-feira (5). À reportagem da, policiais militares relataram que foram recebidos a tiros. Durante a ação, um dos suspeitos foi atingido por disparos, um detido e outros dois conseguiram fugir.

O confronto aconteceu em uma região conhecida como Favelinha. Segundo a Polícia Militar , a viatura fazia um patrulhamento de rotina e viu quatro homens ostentando armas em uma das ruas do bairro. Ao serem abordados, os suspeitos teriam atirado contra os policiais, que reagiram e acabaram atingindo um deles, um adolescente de 17 anos.

O jovem foi atingido na perna e no abdômen e socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Outro suspeito, um jovem de 19 anos, foi encontrado a 100 metros do local, escondido em uma tubulação. Com a dupla, foram apreendidas uma submetralhadora, um revólver e munições.

À TV Gazeta, a PM disse que, desde o confronto, o policiamento em toda a região foi reforçado, e que continua à procura dos dois suspeitos que fugiram.