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Balneário Ponta da Fruta

Homem é agredido e tem parte do corpo queimado em Vila Velha

O homem informou à PM que tinha "desavenças" com os agressores, mas não revelou o motivo do ataque; ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:32

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 out 2021 às 13:32
Queimado
Homem foi agredido e teve o corpo queimado em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem foi agredido e teve parte do corpo queimada por um grupo de criminosos no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, no início da noite desta terça-feira (5). A Polícia Militar informou que a vítima alegou ter "desavenças" com os agressores, mas os motivos do ataque não foram revelados.
Segundo a Polícia Militar, o homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas seu estado de saúde não foi informado. A PM disse que nenhum suspeito foi detido.
Polícia Civil comunicou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A corporação reforçou que ninguém foi detido e afirmou que a população pode contribuir com investigações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, no número 181.

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