Homem é agredido e tem parte do corpo queimado em Vila Velha

Um homem foi agredido e teve parte do corpo queimada por um grupo de criminosos no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, no início da noite desta terça-feira (5). A Polícia Militar informou que a vítima alegou ter "desavenças" com os agressores, mas os motivos do ataque não foram revelados.
Segundo a Polícia Militar, o homem foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas seu estado de saúde não foi informado. A PM disse que nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil comunicou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A corporação reforçou que ninguém foi detido e afirmou que a população pode contribuir com investigações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, no número 181.