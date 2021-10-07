Estado prende três assassinos por dia, em média

Armas e munição apreendidos com dois suspeitos de dois homicídios na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Não é por falta de prisão de homicidas que os índices de violência continuam preocupando as autoridades da Segurança Pública e atormentando a população do Espírito Santo. Nos nove primeiros meses deste ano, as Polícias Civil Militar prenderam 825 assassinos, o que perfaz uma média de três prisões por dia.

Aliás, o número de prisões só cresce: os dois últimos meses de 2021 foram o período em que mais assassinos ingressaram no sistema prisional do Estado. Foram 124 em agosto e 109 em setembro. O recorde anterior havia sido registrado em abril, quando 103 criminosos entraram nas prisões por infração ao artigo 121 do Código Penal (homicídio).

O mês mais “calmo” foi maio, com o encarceramento de 67 homicidas. Julho teve 98, seguido por março (84); janeiro (83); junho (82) e fevereiro (76).

“A prisão de homicida raramente é feita em flagrante e demanda muito trabalho de inteligência e investigação das forças de segurança. O foco principal do programa Estado Presente é prender de forma qualificada. Não somente dentro da ostensividade”, explica o secretário estadual da Segurança Pública , Alexandre Ramalho, que se mostra otimista: “São três assassinos presos por dia. Por isso nossos homicídios estão em queda”.

Conforme a coluna publicou na semana passada (1º/10) , de janeiro a setembro foram contabilizadas 820 mortes violentas no Espírito Santo, índice 1,6% menor que no mesmo período do ano passado, quando foram assassinadas 833 pessoas.

APREENSÃO DE ARMAS CADA VEZ MAIOR

Muitos assassinatos, muitos assassinos, muita arma em circulação. De janeiro a setembro, foram apreendidas 3.185 armas de fogo no Espírito Santo, índice 8,8% superior ao mesmo período do ano passado, que teve 2.928 armas apreendidas em nove meses.