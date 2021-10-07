Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Estado prende três assassinos por dia, em média

Número de homicidas que entrou no sistema prisional foi recorde nos dois últimos meses

Públicado em 

07 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

bairro Residencial Centro da Serra
Armas e munição apreendidos com dois suspeitos de dois homicídios na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Não é por falta de prisão de homicidas que os índices de violência continuam preocupando as autoridades da Segurança Pública e atormentando a população do Espírito Santo. Nos nove primeiros meses deste ano, as Polícias Civil e Militar prenderam 825 assassinos, o que perfaz uma média de três prisões por dia.
Aliás, o número de prisões só cresce: os dois últimos meses de 2021 foram o período em que mais assassinos ingressaram no sistema prisional do Estado. Foram 124 em agosto e 109 em setembro. O recorde anterior havia sido registrado em abril, quando 103 criminosos entraram nas prisões por infração ao artigo 121 do Código Penal (homicídio).
O mês mais “calmo” foi maio, com o encarceramento de 67 homicidas. Julho teve 98, seguido por março (84); janeiro (83); junho (82) e fevereiro (76).

Veja Também

As sete cidades do ES que não tiveram homicídios em 2021

Polícia Civil registra dez homicídios em 24 horas no Espírito Santo

“A prisão de homicida raramente é feita em flagrante e demanda muito trabalho de inteligência e investigação das forças de segurança. O foco principal do programa Estado Presente é prender de forma qualificada. Não somente dentro da ostensividade”, explica o secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, que se mostra otimista: “São três assassinos presos por dia. Por isso nossos homicídios estão em queda”.
Conforme a coluna publicou na semana passada (1º/10), de janeiro a setembro foram contabilizadas 820 mortes violentas no Espírito Santo, índice 1,6% menor que no mesmo período do ano passado, quando foram assassinadas 833 pessoas.

APREENSÃO DE ARMAS CADA VEZ MAIOR

Muitos assassinatos, muitos assassinos, muita arma em circulação. De janeiro a setembro, foram apreendidas 3.185 armas de fogo no Espírito Santo, índice 8,8% superior ao mesmo período do ano passado, que teve 2.928 armas apreendidas em nove meses.

Veja Também

Prisão de fabricantes de armas no ES tem impacto na infraestrutura do crime

Alexandre suspende portaria de Bolsonaro que dificulta rastreio de armas

A própria Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) já admite que o número total de apreensões em 2021 passará dos 4 mil, índice superior ao do ano passado, que registrou a retirada de circulação de 3.185 armas de fogo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vídeo: polícia encontra armas escondidas em teto de casa no ES

Polícia prende grupo investigado por fabricar e vender armas para traficantes do ES

Dificuldade de rastreamento afeta metade do arsenal de armas no Brasil

Em apenas três anos, número de armas circulando no ES mais que dobrou

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

homicídio Segurança Pública Sesp Coronel Alexandre Ramalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados