Km 130

Mulher fica ferida em acidente na BR 101, em Sooretama

A via chegou a ficar no sistema pare e siga, para os trabalhos de resgate e retirada dos veículos, mas foi totalmente liberada por volta das 11h
Vinicius Zagoto

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:23

Acidente na BR 101, em Linhares
Acidente envolvendo carreta e dois carros deixa uma mulher ferida em Sooretama Crédito: Eduardo Dias
Um acidente envolvendo dois carros de passeio e uma carreta deixou uma mulher ferida no quilômetro 130, da BR 101, em SooretamaNorte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (14). Ela foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL), também no Norte do Estado. 
O operador de máquina Reinaldo Miranda da Silva relatou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, que estava no carro, um Fiat Palio prata, com a esposa, quando foi fechado por uma carreta e perdeu o controle do veículo.
O casal seguia para Sooretama e a mulher dele precisou ser encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL). O carro deles acabou atravessando a pista e foi atingido por um veículo vermelho, uma Fiat Strada, que estava indo para Vitória.
O motorista da carreta, Carlos Henrique Otoni, ficou no local do acidente e deu uma outra versão sobre o caso. Segundo ele, o operador de máquina é que foi imprudente.
A via chegou a ficar no sistema pare e siga, para os trabalhos de resgate e retirada dos veículos, mas foi totalmente liberada por volta das 11h. 
Acidente na BR 101, em Linhares Crédito: Eduardo Dias

