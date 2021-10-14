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Mar agitado

Barco de pesquisa encalha no litoral de Linhares, Norte do ES

A embarcação está na praia de Povoação desde a última segunda-feira (11) e ainda não foi possível retirá-la, mesmo após diversas tentativas

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 07:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2021 às 07:15
Barco de pesquisa encalha no litoral de Linhares Crédito: Iremar Moraes
Um barco de pesquisa encalhou no litoral de LinharesNorte do Espírito Santo. De acordo com populares, a embarcação está na praia de Povoação desde a última segunda-feira (11) e ainda não foi possível retirá-la, mesmo após diversas tentativas. 
À reportagem da TV Gazeta Norte, um pescador relatou que perdeu o controle da embarcação e ela acabou indo parar em Povoação. Desde então, os moradores já tentaram tirar o barco, mas não conseguiram. O morador Iremar Moraes contou que as tentativas têm sido em vão, por conta da força do mar.
"O barco estava vindo de Conceição da Barra quando apresentou problemas e veio parar aqui na praia. O resgate não está dando certo. O mar está muito bravo", relatou.
O barco é usado para monitoramento hídrico pela Renova, a fundação criada pelas mineradoras Vale e BHP Billiton para gerir as reparações do desastre do rompimento da barragem da Samarco, ocorrido em 2015.
Em nota, a fundação informou que a embarcação teve uma avaria ainda na água e, por isso, foi direcionada para a terra, onde encalhou.
Procurada pela reportagem da TV Gazeta Norte, a Capitania dos Portos informou que o proprietário do barco é o responsável por fazer a retirada em caso de encalhe e que acompanhou a primeira tentativa de remoção e vai acompanhar a próxima. 
Com informações da TV Gazeta e do G1/ES

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