Encapuzados invadem casa e matam adolescente a tiros em Sooretama

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros dentro de casa na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Salvador, em Sooretama , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , dois indivíduos encapuzados e armados invadiram a residência e atiraram contra o jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O nome da vítima não foi informado.

De acordo com a PM, a vítima era de Linhares, mas estava morando em Sooretama com uma tia havia cerca de dois meses. A mulher contou para os policiais que os suspeitos disseram que o adolescente estaria roubando na região e mandaram que a mulher saísse da casa com os filhos. Já fora da residência, ela ouviu os disparos que atingiram o sobrinho.

Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos encapuzados e armados invadiram a residência e atiraram na vítima. Crédito: Carlos Alberto Silva

Os suspeitos fugiram do local e, segundo a PM, buscas foram feitas, mas ninguém foi localizado.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.