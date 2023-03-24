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Violência

Encapuzados invadem casa e matam adolescente a tiros em Sooretama

Menor de 16 anos morava com a tia e os primos e suspeitos mandaram que a mulher sair de casa, depois efetuaram os disparos, na tarde desta quinta-feira (23)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 mar 2023 às 13:00

Publicado em 24 de Março de 2023 às 13:00

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros dentro de casa na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos encapuzados e armados invadiram a residência e atiraram contra o jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O nome da vítima não foi informado.
De acordo com a PM, a vítima era de Linhares, mas estava morando em Sooretama com uma tia havia cerca de dois meses. A mulher contou para os policiais que os suspeitos disseram que o adolescente estaria roubando na região e mandaram que a mulher saísse da casa com os filhos. Já fora da residência, ela ouviu os disparos que atingiram o sobrinho.
Viatura da Polícia Militar
Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos encapuzados e armados invadiram a residência e atiraram na vítima. Crédito: Carlos Alberto Silva
Os suspeitos fugiram do local e, segundo a PM, buscas foram feitas, mas ninguém foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação informou também que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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