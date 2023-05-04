Pastor mata esposa a facadas dentro de casa e é preso em Sooretama

Crime aconteceu na noite desta quarta-feira, no Centro de Sooretama Crédito: Montagem com fotos de Diezo Gomes e Reprodução/Redes Sociais

Uma pastora de 48 anos foi assassinada a facadas dentro de casa, na rua 3 de Maio, no Centro de Sooretama, na noite desta quarta-feira (3). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o marido da vítima, Wallace Sepulcro de Almeida Santos, de 36 anos, que também atuava como pastor, estava na residência e confessou o crime quando a corporação chegou ao local. A vítima foi identificada como Maria Sonia Pereira. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.

Momentos antes, a PM informou que uma equipe havia ido ao imóvel após receber uma denúncia de ameaça contra a mulher, mas a casa estava fechada, com portão trancado e um cachorro de porte médio no quintal. Os policiais ficaram no local por cerca de 20 minutos e fizeram um sinal luminoso, porém, ninguém atendeu. Em seguida, os militares continuaram o patrulhamento pelas ruas de Sooretama.

Conforme boletim de ocorrência da PM, uma pessoa que se identificou como filho de consideração da pastora denunciou aos militares que recebeu uma mensagem por aplicativo de Wallace, em que o suspeito relatou ter tirado a vida da mulher. Em seguida, a equipe policial foi novamente até a casa onde morava o casal.

O filho de consideração do casal acompanhou os policiais e, juntos, foram até a residência. Wallace abriu a porta da casa e, aos militares, confirmou que havia matado a esposa utilizando uma faca. Ele estava com as roupas sujas de sangue, segundo relato na ocorrência. A PM disse que os militares encontraram grande parte dos objetos destruídos no imóvel. O corpo de Maria Sonia estava na cozinha. A perícia verificou que a mulher sofreu perfurações no rosto, nas costas, no ombro, nos braços, nas mãos, e teve um corte profundo no pescoço.

Wallace foi rendido, algemado e levado para a Delegacia de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

O corpo de Maria Sonia foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Segundo apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, Wallace tinha atuação como pastor em uma igreja Assembleia de Deus na cidade e também trabalhava vendendo pães caseiros. Maria Sonia era autônoma e também tinha envolvimento com a igreja, onde ministrava cultos.