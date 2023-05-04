Mulher se arrumava para ir à igreja quando foi morta por pastor em Sooretama

Vítima era aguardada para celebrar culto em igreja Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Fiéis da Assembleia de Deus onde atuavam o casal de pastores Wallace Sepulcro de Almeida Santos, de 36 anos, e Maria Sonia Pereira, de 48 anos, aguardavam na igreja pela mulher na noite em que ela foi morta. Ela estava se arrumando em casa, no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (3), e se preparava para ministrar um culto quando foi assassinada a facadas pelo marido

Amiga da vítima, a pastora Adriana Leonel disse que havia mandado mensagem para Maria Sonia. Ela soube da notícia quando estava no altar a igreja. “Eu mandei mensagem para ela, mas a notícia veio primeiro. Eu soube por volta de 19h30. Eu não avisei ninguém, guardei a informação. Estava no altar e avisei a outra menina que estava ao meu lado para ficar em silêncio, para não alarmar ninguém”, disse.

A pastora Adriana soube que o relacionamento de Wallace e Maria Sonia se tornou conturbado há cerca de três meses, quando ele começou a usar drogas. Foi nesse mesmo período que Wallace foi afastado das atividades na igreja por tempo indeterminado. A vítima relatava para a amiga que o marido se tornou uma pessoa agressiva, que xingava e tentava agredi-la.

"Ele usava drogas. Ela me dizia que ele a xingava, tentava agredi-la quando estava drogado. Eu dizia para ela sair de casa. Conversava muito com ela, perguntava como ela estava. A última mensagem que mandei eu disse: ‘Eu temo pela sua vida’. E ela disse que tudo estava no controle de Deus. Isso me chocou muito" Adriana Leonel - Pastora, amiga da vítima

Wallace ministrou por mais de 10 anos

Wallace era pastor-presidente e era visto como uma pessoa boa. Ele tem histórico de passagem pelo sistema prisional, mas, segundo a pastora Adriana, havia se redimido.

“Ele ministrava há 12 anos. Era ex-presidiário, mas se redimiu. Uma pessoa boa, mas a droga tomou a vida dele. Quando a droga entra na vida da pessoa, ela vem para destruir”, concluiu.

Sobre o crime

A pastora Maria Sonia Pereira, de 48 anos, foi assassinada a facadas dentro de casa, na rua 3 de Maio, no Centro de Sooretama, na noite desta quarta-feira (3). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o marido da vítima, Wallace Sepulcro de Almeida Santos, de 36 anos, que também atuava como pastor, estava na residência e confessou o crime quando a corporação chegou ao local.

Wallace estava com as roupas sujas de sangue, segundo relato na ocorrência. A PM disse que os militares encontraram grande parte dos objetos destruídos no imóvel. O corpo de Maria Sonia estava na cozinha. A perícia verificou que a mulher sofreu perfurações no rosto, nas costas, no ombro, nos braços, nas mãos, e teve um corte profundo no pescoço.

Wallace foi rendido, algemado e levado para a Delegacia de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).