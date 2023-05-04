Pastora morta pelo marido: "Crime extremamente cruel", diz delegado

Delegado Tiago Cavalcanti comenta sobre o caso de feminicídio em Sooretama Crédito: Heber Thomaz

O suspeito, o pastor Wallace Sepulcro de Almeida Santos, de 36 anos, que estava afastado das atividades na igreja, confessou o crime. Conforme a Polícia Civil, ele teria utilizado uma faca de serra, normalmente usada na cozinha, para matar a mulher. A perícia apontou que Maria Sonia sofreu perfurações no ombro, nos braços, nas mãos, nas costas, no rosto e teve ainda um corte profundo no pescoço.

"Ele utilizou uma faca de serra e a lesionou no ombro, nas costas, infelizmente no rosto. Foi uma ação extremamente cruel. É um crime que choca a gente, a sociedade. O lado bom é que a prisão em flagrante foi feita e ele vai responder por feminicídio e outras qualificadoras" Tiago Cavalcanti - Titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares

Suspeito teria tido um surto

As investigações apontam que Wallace teve um surto após o uso de drogas, segundo explicou o delegado. "Me parece que ele pode ter entrado em um surto psicótico, como efeito da droga. Ele começou a entender que ela estava sinalizando para alguém matá-lo e ele começou a atacá-la. Tudo vai ser apurado. O que podemos adiantar é que ele foi pego com objeto, com todas as características de que ele cometeu e ele confessou dentro do interrogatório", disse.

"As informações que recebemos agora, de maneira preliminar, é que o pastor estava em casa e sob efeito de muita droga. Ele começou a enxergar a esposa como alguém que fosse fazer algum mal a ele, fosse matar" Tiago Cavalcanti - Titular da DHPP de Linhares

Pastora se arrumava para culto quando foi morta

Vítima era aguardada para celebrar culto em igreja Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Fiéis da Assembleia de Deus onde atuavam o casal de pastores Wallace Sepulcro de Almeida Santos, de 36 anos, e Maria Sonia Pereira, de 48 anos, aguardavam na igreja pela mulher na noite em que ela foi morta. Ela estava se arrumando em casa, no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (3), e se preparava para ministrar um culto quando foi assassinada a facadas pelo marido

Sobre o crime

A pastora Maria Sonia Pereira foi assassinada a facadas dentro de casa na rua 3 de Maio, no Centro de Sooretama. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o marido da vítima, Wallace Sepulcro de Almeida Santos, de 36 anos, que também atuava como pastor, estava na residência e confessou o crime quando a corporação chegou ao local.

Wallace estava com as roupas sujas de sangue, segundo relato na ocorrência. A PM disse que os militares encontraram grande parte dos objetos destruídos no imóvel. O corpo de Maria Sonia estava na cozinha. A perícia verificou que a mulher sofreu perfurações no rosto, nas costas, no ombro, nos braços, nas mãos, e teve um corte profundo no pescoço.

Wallace foi rendido, algemado e levado para a Delegacia de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).