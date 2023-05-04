Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Jardim Marilândia

Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em Vila Velha

Casal estava em uma motoneta foi o suspeito chegou, em uma bicicleta, e realizou os disparos na noite desta quarta-feira (3) em Jardim Marilândia; nenhum suspeito foi identificado
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

04 mai 2023 às 10:52

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 10:52

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Jovem é morto e outro fica ferido após serem baleados em Vila Velha Crédito: Divulgação
Um jovem foi assassinado e uma mulher ficou ferida após os dois serem baleados na noite desta quarta-feira (3) no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Segundo informações, a dupla estava em uma motoneta —veículo automotor de duas rodas— quando foi alvo dos disparos.
A Polícia Militar foi acionada e quando os agentes chegaram no local do ocorrido encontraram um jovem de 22 anos, ferido com tiros no tórax e na perna direita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, a vítima não resistiu aos ferimentos. 
A mulher, que estava com a vítima no veículo, também foi atingida, de raspão, no tórax, braço direito e dedo indicador esquerdo pelos tiros. A jovem também apresentava ferimentos leves no joelho devido a queda da motoneta, mas se recusou a ter atendida pela equipe médica.
Segundo informações repassadas aos agentes, o autor dos disparos estava em uma bicicleta e fugiu logo após o crime. A polícia Militar realizou buscas, mas até o momento o suspeito não foi localizado.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais sobre o ocorrido.  O órgão informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
O corpo da vítima de 22 anos foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil reforça que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim
Imagem de destaque
Por que a mesma dieta não funciona para todos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados