Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em Vila Velha

Jovem é morto e outro fica ferido após serem baleados em Vila Velha Crédito: Divulgação

Um jovem foi assassinado e uma mulher ficou ferida após os dois serem baleados na noite desta quarta-feira (3) no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Segundo informações, a dupla estava em uma motoneta —veículo automotor de duas rodas— quando foi alvo dos disparos.

A Polícia Militar foi acionada e quando os agentes chegaram no local do ocorrido encontraram um jovem de 22 anos, ferido com tiros no tórax e na perna direita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, a vítima não resistiu aos ferimentos.

A mulher, que estava com a vítima no veículo, também foi atingida, de raspão, no tórax, braço direito e dedo indicador esquerdo pelos tiros. A jovem também apresentava ferimentos leves no joelho devido a queda da motoneta, mas se recusou a ter atendida pela equipe médica.

Segundo informações repassadas aos agentes, o autor dos disparos estava em uma bicicleta e fugiu logo após o crime. A polícia Militar realizou buscas, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais sobre o ocorrido. O órgão informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

O corpo da vítima de 22 anos foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.