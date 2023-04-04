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Morreu no hospital

Jovem é assassinado a tiros na varanda de casa em Sooretama

Após atirarem em Vitor Hugo Gomes da Silva, de 18 anos, durante a fuga, suspeitos ainda teriam baleado um adolescente de 17 anos, que foi socorrido para um pronto-atendimento

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 13:38

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 abr 2023 às 13:38
Polícia Militar de Sooretama
Polícia Militar de Sooretama atuou na ocorrência Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução
Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na varanda de casa no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar, Vitor Hugo Gomes da Silva chegou a ser socorrido com vida e levado para o Hospital Rio Doce, em Linhares, mas não resistiu aos ferimentos. Na fuga dos suspeitos, um adolescente de 17 anos também foi baleado e socorrido.
APolícia Militar informou que, segundo relatos de testemunhas, os suspeitos estavam teriam chegado ao local em duas bicicletas. Eles fugiram e depois não foram mais localizados. Vitor Hugo foi atendido ainda com vida, com a respiração bastante ofegante.
Inicialmente, a vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Atendimento de Sooretama, onde recebeu os primeiros atendimentos e, devido à gravidade do caso, foi transferido para o hospital, onde faleceu.
Já o adolescente atingido também foi socorrido e levado para o PA de Sooretama. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
O corpo de Vitor Hugo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil está investigando o caso pela Delegacia de Sooretama. Outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar as investigações, disse a corporação.
A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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