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Crime

Polícia prende suspeito de matar jovem na varanda de casa em Sooretama

Homem foi preso em ação realizada para cumprir 13 mandados de busca e apreensão e prender suspeitos de envolvimento com o tráfico, homicídios e porte ilegal de arma

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 11:23

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 abr 2023 às 11:23
Policiais também apreenderam dinheiro, drogas e armas
Policiais também apreenderam dinheiro, drogas e armas Crédito: Divulgação/PCES
Três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos durante uma operação da Polícia Civil em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (26). A ação teve como objetivo cumprir 13 mandados de busca e apreensão e prender suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de arma. 
Entre os presos está Ranielson Santos Forest, de 24 anos, que tinha mandado de prisão em aberto pelo último homicídio que aconteceu no município, no dia 3 deste mês. Vitor Hugo Gomes da Silva, de 18 anos, foi assassinado a tiros na varanda de casa. Na casa do suspeito, os policiais encontraram uma pistola 9 mm, quatro carregadores, um carregador alongado, muitas munições e drogas.
Outros dois adultos presos são Peterson Peçanha Becalli, de 19 anos, e Reuryson Vertuoso Pajar, de 18, pela prática de tráfico de entorpecentes. No imóvel onde Peterson mora, a Polícia Civil encontrou drogas preparadas para consumo.
Ainda durante a operação, dois adolescentes, de 16 e 15 anos, também foram apreendidos por tráfico de drogas. Segundo a corporação, foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro, proveniente da venda de drogas, no local onde eles estavam.
O delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, deu detalhes de como a polícia atuou. As investigações indicaram os suspeitos e o local onde criminosos guardavam drogas e armas em Sooretama.
“Cumprimos 13 mandados de busca e apreensão em residências onde as investigações indicavam que eles guardavam drogas e armas e elementos foragidos da Justiça. Nós conseguimos prender três adultos por tráfico, homicídio e porte ilegal de arma e apreender dois adolescentes que são recorrentemente apreendidos pela prática de tráfico. Nós vamos representar pela internação deles”, disse.
Os cinco suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Linhares, onde foram interrogados. Os adultos serão encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Os adolescentes vão permanecer na delegacia, enquanto a PC aguarda a determinação judicial pela internação deles em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
“Estão sendo lavrados os flagrantes por tráfico e porte ilegal de arma. Serão concluídos os mandados de prisão, também. Os adultos serão encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Os menores vão aguardar, porque vamos representar pela internação deles e é necessária a determinação judicial para interná-los. Saindo a determinação, eles seguem para o Iases”, concluiu Lucindo.

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