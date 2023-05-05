Crime aconteceu dentro da casa em que os dois moravam na noite de quarta-feira (3), no Centro de Sooretama Crédito: Montagem com fotos de Diezo Gomes e Reprodução/Redes Sociais

No dia do crime, Wallace foi localizado ainda dentro da casa, com as roupas sujas de sangue. Ele foi detido pelos policiais militares e confessou o crime. O corpo de Maria Sônia estava na cozinha, com perfurações no rosto, nas costas, no ombro, nos braços, nas mãos, e teve um corte profundo no pescoço. As investigações apontam que Wallace teve um surto após o uso de drogas.

Ele foi levado para a Delegacia de Linhares e autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). A audiência desta sexta-feira converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva

“A soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, indícios de autoria e materialidade, sendo que, no caso em apreço, os indícios de autoria se consumam pela própria confissão do flagrado”, afirma o documento.

Your browser does not support the audio element. Justiça mantém preso pastor que matou mulher a facadas em Sooretama

Sobre o crime

A pastora Maria Sônia foi assassinada a facadas dentro de casa na rua 3 de Maio, no Centro de Sooretama. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Wallace estava na residência e confessou o crime quando a corporação chegou ao local.

A PM disse que os militares encontraram grande parte dos objetos destruídos no imóvel. O corpo de Maria Sônia estava na cozinha. A perícia verificou que a mulher sofreu perfurações no rosto, nas costas, no ombro, nos braços, nas mãos, e teve um corte profundo no pescoço com uma faca de serra.