A Justiça manteve a prisão do pastor Wallace Sepulcro de Almeida Santos, de 36 anos, suspeito de matar a facadas a esposa e também pastora Maria Sônia Pereira, de 48 anos, dentro de casa na noite de quarta-feira (3), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A informação foi publicada no site do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), após audiência de custódia que ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira (5).
No dia do crime, Wallace foi localizado ainda dentro da casa, com as roupas sujas de sangue. Ele foi detido pelos policiais militares e confessou o crime. O corpo de Maria Sônia estava na cozinha, com perfurações no rosto, nas costas, no ombro, nos braços, nas mãos, e teve um corte profundo no pescoço. As investigações apontam que Wallace teve um surto após o uso de drogas.
Ele foi levado para a Delegacia de Linhares e autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). A audiência desta sexta-feira converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
“A soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, indícios de autoria e materialidade, sendo que, no caso em apreço, os indícios de autoria se consumam pela própria confissão do flagrado”, afirma o documento.
Justiça mantém preso pastor que matou mulher a facadas em Sooretama
Sobre o crime
A pastora Maria Sônia foi assassinada a facadas dentro de casa na rua 3 de Maio, no Centro de Sooretama. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Wallace estava na residência e confessou o crime quando a corporação chegou ao local.
A PM disse que os militares encontraram grande parte dos objetos destruídos no imóvel. O corpo de Maria Sônia estava na cozinha. A perícia verificou que a mulher sofreu perfurações no rosto, nas costas, no ombro, nos braços, nas mãos, e teve um corte profundo no pescoço com uma faca de serra.
Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). O corpo de Maria Sônia foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.