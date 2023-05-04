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Feminicídio em Sooretama

"Guerreira": filho de pastora morta pelo marido desabafa sobre crime no ES

Maria Sonia Pereira, de 48 anos, foi assassinada a facadas dentro de casa pelo marido, que também atuava como pastor; filho fez desabafo sobre a morte dela
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 mai 2023 às 18:19

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 18:19

Maria Sonia Pereira, de 48 anos, foi assassinada pelo marido e ex-pastor com golpes de faca pelo corpo, em Sooretama
Maria Sonia Pereira, de 48 anos, foi assassinada pelo marido e ex-pastor com golpes de faca pelo corpo, em Sooretama Crédito: Redes sociais
“Minha mãe era guerreira, batalhadora, uma mulher de deus”. Essas são as lembranças que Erik Henrique Juncker vai guardar da mãe, a pastora Maria Sonia Pereira, de 48 anos, assassinada dentro de casa pelo marido com diversos golpes de faca pelo corpo, no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (3). O pastor Wallace Sepulcro de Almeida Santos, de 36 anos, que estava afastado das atividades na igreja, foi preso após confessar o crime.

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"Minha mãe era uma guerreira, batalhadora, mulher de Deus. Fazia tudo pelos irmãos da igreja, quem precisava. Ela era adorada por todo mundo. Ela acabou com a vida de todo mundo, os sonhos, a felicidade."
Erik Henrique Juncker - Filho da vítima
Segundo o filho, a mãe e o homem eram casados há cerca de cinco anos. “Ela conheceu ele como pastor, porque ela também era da igreja. No começo ele era uma pessoa boa. Ela sabia do passado dele, que ele era ex-usuário de drogas e já tinha sido preso”, conta.
O acusado Wallace Sepulcro de Almeida Santos, e a vítima Maria Sonia Pereira
O acusado Wallace Sepulcro de Almeida Santos, e a vítima Maria Sonia Pereira eram casados há cerca de cinco anos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Erik afirma que a mãe nunca relatou ter problemas no relacionamento e recentemente o homem teria voltado a usar entorpecentes. “No começo o convívio deles era bom. Mas de um tempo pra cá ele teve recaídas, voltou a usar drogas e foi piorando. [...] Não batia nela, mas com o uso de drogas eu não sei. Ela não falava para mim, acho que poderia ter medo”, relata o filho de Maria Sonia.
Wallace foi preso em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Erik espera que o ex-pastor continue preso. “Preso para ele é pouco. Que ele fique a vida toda lá”, afirma.

Sobre o crime

A pastora Maria Sonia Pereira foi assassinada a facadas dentro de casa na rua 3 de Maio, no Centro de Sooretama. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Wallace estava na residência e confessou o crime quando a corporação chegou ao local. O homem estava com as roupas sujas de sangue, segundo relato na ocorrência.
A PM disse que os militares encontraram grande parte dos objetos destruídos no imóvel. O corpo de Maria Sonia estava na cozinha. A perícia verificou que a mulher sofreu perfurações no rosto, nas costas, no ombro, nos braços, nas mãos, e teve um corte profundo no pescoço com uma faca de serra.
Wallace foi rendido, algemado e levado para a Delegacia de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante
Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). O corpo de Maria Sonia foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

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