"Guerreira": filho de pastora morta pelo marido desabafa sobre crime no ES

Maria Sonia Pereira, de 48 anos, foi assassinada pelo marido e ex-pastor com golpes de faca pelo corpo, em Sooretama Crédito: Redes sociais

"Minha mãe era uma guerreira, batalhadora, mulher de Deus. Fazia tudo pelos irmãos da igreja, quem precisava. Ela era adorada por todo mundo. Ela acabou com a vida de todo mundo, os sonhos, a felicidade." Erik Henrique Juncker - Filho da vítima

Segundo o filho, a mãe e o homem eram casados há cerca de cinco anos. “Ela conheceu ele como pastor, porque ela também era da igreja. No começo ele era uma pessoa boa. Ela sabia do passado dele, que ele era ex-usuário de drogas e já tinha sido preso”, conta.

O acusado Wallace Sepulcro de Almeida Santos, e a vítima Maria Sonia Pereira eram casados há cerca de cinco anos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Erik afirma que a mãe nunca relatou ter problemas no relacionamento e recentemente o homem teria voltado a usar entorpecentes. “No começo o convívio deles era bom. Mas de um tempo pra cá ele teve recaídas, voltou a usar drogas e foi piorando. [...] Não batia nela, mas com o uso de drogas eu não sei. Ela não falava para mim, acho que poderia ter medo”, relata o filho de Maria Sonia.

Wallace foi preso em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Erik espera que o ex-pastor continue preso. “Preso para ele é pouco. Que ele fique a vida toda lá”, afirma.

Sobre o crime

A pastora Maria Sonia Pereira foi assassinada a facadas dentro de casa na rua 3 de Maio, no Centro de Sooretama. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Wallace estava na residência e confessou o crime quando a corporação chegou ao local. O homem estava com as roupas sujas de sangue, segundo relato na ocorrência.

A PM disse que os militares encontraram grande parte dos objetos destruídos no imóvel. O corpo de Maria Sonia estava na cozinha. A perícia verificou que a mulher sofreu perfurações no rosto, nas costas, no ombro, nos braços, nas mãos, e teve um corte profundo no pescoço com uma faca de serra.

Wallace foi rendido, algemado e levado para a Delegacia de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante