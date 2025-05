Tristeza

Universitária morre e namorado fica ferido em acidente com moto em Governador Lindenberg

Elisa Bianchi Klippel, de 24 anos, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu. Namorado também foi socorrido após o acidente de domingo (11)

Uma jovem estudante de Odontologia de 24 anos, identificada como Elisa Bianchi Klippel, morreu e o namorado dela ficou ferido após um acidente de moto na tarde de domingo (11), na rodovia ES 245, no trevo de acesso ao Córrego do Ouro, em Governador Lindenberg , no Noroeste do Espírito Santo . >

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a motocicleta em que o casal estava perdeu o controle em uma curva e colidiu com uma cerca de arame. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Ainda segundo os relatos, o namorado de Elisa estava desacordado no momento do resgate. Elisa morreu na madrugada desta segunda-feira (12), no hospital. O estado de saúde do rapaz não foi divulgado.>