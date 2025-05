Escolas sem aula

Temporal alaga Guriri, suspende aulas e deixa São Mateus sob alerta

A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta para a cidade, devido à previsão de mais chuva forte nos próximos dias

De novo o balneário de Guriri, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , amanheceu com vias alagadas na manhã desta segunda-feira (12). Devido a um temporal, pelo menos cinco escolas localizadas no litoral tiveram aulas suspensas, conforme informou o prefeito Marcus Batista. A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta para a cidade, devido à previsão de mais chuva forte nos próximos dias. >

Em imagens, é possível ver a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ouro Negro, uma das que estão com as atividades paradas nesta segunda, com o pátio tomado pela água. Segundo o prefeito, houve uma chuva forte, com quantidade acima do esperado, no município durante a noite de domingo (11) e também na manhã desta segunda-feira (12). O lugar mais afetado é Guriri. >