Famílias celebram recomeço com casa própria em Linhares: 'Sonho de uma vida'

Telma Bispo, de 51 anos, é uma das moradoras que esperaram pela casa durante quase todo o processo de construção. As obras do Mata do Cacau foram anunciadas, pelo governo federal, em 2010, com planejamento para entrega em 2012.

Telma Bispo dos Santos esperou 14 anos pelo imóvel do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Fernando Madeira

No caso de Telma, a espera começou em 2011, quando a doméstica foi uma das selecionadas pelo programa habitacional do governo federal, iniciando uma contagem regressiva para ter as chaves do imóvel próprio. Após anos vivendo de aluguel, agora ela tem um lar para chamar de seu.

“Estou radiante. Ainda não caiu a ficha de que estou pegando a chave da minha casa. É uma história de vida longa, de uma mãe de três filhos e que cria uma neta”, diz Telma.

Ela ainda afirma que, apesar da espera de quase uma década e meia, o sentimento da família agora é formado por gratidão e satisfação por poder planejar a decoração dos dois quartos, da sala, da cozinha e do banheiro da casa de 38 metros quadrados.

Não estou conseguindo nem expressar minha felicidade sobre essa casa. É o sonho de uma vida Telma Rodrigues - Doméstica, proprietária de uma das casas no Residencial Mata do Cacau, em Linhares

Independência familiar

Silvia Conceição, de 41 anos, também foi uma das selecionadas para receber a casa de forma gratuita Crédito: Fernando Madeira

Quem também celebra as chaves da casa própria é a faxineira Silvia Conceição, de 41 anos. Antes de receber a casa pelo programa do governo, ela morou de favor nos fundos da casa do cunhado com o esposo, Gilmar, e com os dois filhos, Girlane e Jhenysan, de 15 e 14 anos, respectivamente. Com o recebimento da casa própria, segundo Silvia, uma nova fase marca a história da família, com independência e dignidade.

“Foi muita luta para chegar até aqui. Em 2021 em fiz a inscrição para o Minha Casa, Minha Vida e, graças a Deus, fui contemplada. Hoje é só felicidade para nós todos”, destaca.

Já a auxiliar de serviços gerais Adriele Mendes Farias, de 39 anos, conta que foi pega de surpresa quando soube que receberia a casa 100% subsidiada. Junto de outros 707 proprietários, assim como Telma e Silvia, ela foi uma das selecionadas para receber o imóvel quitado por ser atendida pelo Bolsa Família. No novo lar, ela vai morar com a pequena Maria Vitória, de 8 anos.

Adriele recebeu a casa quitada e vai morar com a filha, Maria Vitória Crédito: Fernando Madeira

“Para mim, foi algo muito bom e satisfatório. Tenho muita expectativa de vida para viver bem e em paz com a minha família. Acho que tem muitas pessoas que gostariam de estar realizando esse sonho e, infelizmente, não puderam chegar a esse objetivo”, diz Adriele, fazendo referência a pessoas que desistiram da espera pelas casas e até mesmo às que faleceram durante os 15 anos de obras.

Mais casas prometidas para o Espírito Santo

O anúncio do fim da espera dos moradores de Linhares também marcou novidades para outros assistidos por programas do governo federal. No ato de entrega das casas do Mata do Cacau, mais 490 imóveis foram anunciados pelo ministro Jader Filho, do Ministério das Cidades.

Conforme informou Jader Filho, o governo federal deve financiar cerca de R$ 55 mil para as famílias poderem dar entrada, e o governo do Estado entra com mais R$ 20 mil.

Relembre os detalhes do Residencial Mata do Cacau

Dentro do bairro Aviso, o Residencial Mata do Cacau foi anunciado em 2010 pelo governo federal, um ano depois do lançamento do Minha Casa, Minha Vida. O planejamento, naquela época, era voltado para a entrega em 2012, pelo custo de R$ 40 milhões na Região Norte do Espírito Santo.

A poucos metros do Rio Doce, as casas foram atingidas por uma cheia em 2012 que causou alagamentos e destruiu parte da construção. Na ocasião, a obra chegou a ser embargada pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Justiça Federal por conta do risco de comprometimento da estrutura.

Parte das obras teve que ser refeita e, já em 2013, uma nova cheia deixou as casas praticamente submersas durante as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo no final daquele ano.

Além dos alagamentos, o conjunto de casas populares também chegou a ser tomado por mato em 2021. No ano seguinte, o residencial ainda passou por um incêndio que queimou parte do mato entre as casas e deixou marcas nos imóveis.