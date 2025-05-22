Uma obra para reconstrução da rede de drenagem no bairro Ibes, em Vila Velha , tem causado dor de cabeça em moradores da Rua José Ricardo. Os residentes dizem que a prefeitura começou a intervenção na via no início deste ano, mas reclamam que o trabalho teria sido deixado de lado, resultando em alagamentos, buracos, sujeira e até mau cheiro na porta das casas.

De acordo com os moradores, sem concluir o trabalho de reconstrução da rede de drenagem, a prefeitura teria apenas jogado terra nos buracos abertos para as obras. Vídeos enviados para A Gazeta mostram a situação da rua. Veja abaixo:

“Até o momento (10 de abril) já foram implantados 220 metros de nova rede na Rua José Ricardo e 190 metros na praça próxima, onde a antiga tubulação estava completamente obstruída por raízes. Além disso, ligações irregulares de esgoto foram retiradas da rede pluvial e direcionadas à rede de esgotamento, liberando a capacidade de vazão”, divulgou à época a Prefeitura de Vila Velha

Your browser does not support the audio element. Moradores reclamam de buracos em rua após suspensão de obra em Vila Velha

Porém, segundo a vizinhança, desde o início das obras, a Prefeitura de Vila Velha não estaria informando a comunidade sobre o andamento do trabalho. Para os moradores, a rua está abandonada pelo poder público.

A prefeitura, por sua vez, diz que os trabalhos precisaram ser suspensos e que aguarda uma correção na rede de esgoto da rua, trabalho que dependeria da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).

Questionada pela reportagem, a gestão vila-velhense afirmou, em nota enviada à reportagem na quarta-feira (21), que, “após a retirada de ligações indevidas na drenagem, surgiram pontos de extravasamento que precisam ser corrigidos antes da retomada dos serviços”.

Por meio de nota, enviada também na quarta-feira (21), a Cesan disse que o vazamento foi eliminado. "A pavimentação será realizada assim que o local estiver seco", completa a companhia.

Qual é a reclamação dos moradores?

Rua José Ricardo no bairro Ibes, em Vila Velha, sofre com obra inacabada Crédito: Vitor Jubini

Segundo o aposentado Roberto Magalhães, a Rua José Ricardo estaria em estado de abandono desde o início de 2025.

“A obra da prefeitura, ao invés de melhorar, só piorou a situação. Os canos estão jogados na rua e parece que [as manilhas que estão embaixo da terra] já estão entupidas, já que em qualquer chuva vem alagamento”, diz o morador.

A autônoma Maria Eleoterio complementa a reclamação de Roberto destacando que, além dos alagamentos, a rua está com mau cheiro. Ela ainda diz que a mobilidade dos moradores está comprometida.

“Estamos todos abandonados aqui nesta rua. Aqui temos pessoas de idade e cadeirante. Mal tem como sair de casa. Quando ambulância vem aqui nem entra porque está tudo quebrado. Já estamos até passando mal com essa terra podre”, destaca Maria.

Vinícius Liberato, também morador da rua, complementa: “Estamos vivendo essa situação desde janeiro de 2025. A rua está toda quebrada e esburacada. Não dá para transitar. Foco de dengue é o que mais tem. A prefeitura largou isso aqui e já tem um mês que a gente não vê ninguém mexendo em nada”, protesta o morador em vídeo enviado para A Gazeta.

Diante da reclamação dos moradores, a Prefeitura de Vila Velha, em resposta enviada à reportagem, informa que, com o solo ainda encharcado pelas chuvas que atingiram o município nos últimos dias, a base da via também foi comprometida e precisará ser refeita.