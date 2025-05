Repaginado

Novo mercado de peixe da Prainha vai ter restaurante e vista para o mar

Revitalização do espaço será anunciada no dia do aniversário de Vila Velha; edital de construção será publicado na próxima semana

Publicado em 20 de maio de 2025 às 14:26

Prainha em Vila Velha vai ganhar novo mercado de peixes Crédito: Reprodução/Google Maps

A Prainha, em Vila Velha, vai ganhar um novo mercado destinado à comercialização de pescados. A prefeitura do município vai anunciar, na próxima sexta-feira (23), data em que a cidade completa 490 anos, a revitalização total da atual estrutura. Com um investimento de R$ 25 milhões do caixa do município, o espaço vai contar com peixarias, restaurante e vista para a Baía de Vitória.>

O prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido) confirmou, à colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, na manhã desta terça-feira (20), que o edital de construção deve ser publicado na próxima semana.>

“O mercado vai funcionar no mesmo local que hoje. Vamos jogar toda aquela infraestrutura que está abandonada, obsoleta, no chão e construir o Mercado do Pescado, com peixarias, restaurante. Vai ser o mercado da cidade, mas com toda a infraestrutura para receber os pescadores artesanais e os armadores, que vão ter a possibilidade de fazer um manejo do pescado e um produto mais agregado para suas vendas”, declarou.>

O prefeito destacou que os recursos necessários para construir o novo prédio são do caixa do município, mas que vai conversar com o governo do Estado em busca de parcerias para a construção.>

A secretária municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, afirmou que o prazo para concluir a obra é de 540 dias.>

Arnaldinho justificou que esse prazo de mais de um ano é necessário, uma vez que a estrutura a ser demolida é muito robusta.>

