Chuva e sol: semana começa com tempo instável no ES; veja a previsão

Incaper explica que umidade trazida pelos ventos costeiros são a causa da instabilidade que deve continuar ao longo dos próximos dias

Publicado em 12 de maio de 2025 às 09:11

Previsão de chuvas para todo o Espírito Santo Crédito: Reprodução Incaper

É bom o capixaba levar um casaquinho ao sair de casa, mas também estar preparado para o calor neste começo da semana. A segunda-feira (12) começou com tempo instável no Espírito Santo, devido à umidade trazida pelos ventos costeiros, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão é de chuva ao longo do dia em todas as regiões do Estado. As temperaturas máximas caem de forma significativa e o vento sopra com intensidade fraca a moderada no litoral, conforme previsto por meteorologistas.>

De acordo com o Incaper, nGrande Vitória a segunda-feira começa com um friozinho, mas o sol aparece durante o dia. Há previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos. O vento pode soprar com rajadas ao longo do dia. Em Vitória, os termômetros variam entre 19 °C e 25 °C, enquanto a máxima na região pode chegar a 26 °C.>

Na Região Sul capixaba, o céu deve ficar encoberto e chuva prevista em vários momentos do dia. O vento também sopra moderado na faixa litorânea. Nas áreas mais baixas, a mínima é de 17 °C e a máxima de 26 °C. Já nas áreas altas, o frio é mais intenso, com mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.>

Na Região Serrana do Estado, o tempo também segue nublado com possibilidade de chuva. Nas áreas mais baixas, as temperaturas ficam entre 15 °C e 27 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam de 12 °C a 22 °C.>

Já no Norte e no Noroeste do Espírito Santo, apesar da instabilidade, a chuva é menos frequente. O sol pode aparecer entre nuvens, mas ainda há previsão de precipitação em alguns períodos. No Norte, a temperatura varia entre 17 °C e 31 °C. No Noroeste, nas áreas mais baixas, a mínima é de 19 °C e a máxima de 30 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 17 °C e a máxima chega a 28 °C. No Nordeste capixaba, o tempo também segue fechado, com muitas nuvens e possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 16 °C e a máxima pode chegar a 28 °C. O vento sopra com força moderada no litoral.>

Essa instabilidade deve continuar nos próximos dias. Na terça-feira (13), a previsão segue de tempo instável em todo o Espírito Santo, com chuva ao longo do dia, especialmente no litoral. A quarta-feira (14) deve ter chuva em alguns momentos nas áreas litorâneas. No interior, o dia começa nublado, com aumento da nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuva entre a tarde e a noite.>

