Temporal provoca enxurrada e alaga ruas em Domingos Martins

Um temporal na tarde deste domingo (1º) provocou enxurradas que tomaram conta de algumas ruas de Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. Segundo Renato Marques, servidor da Defesa Civil do município, a chuva durou cerca de 15 minutos. De acordo com ele, houve alagamento de rua no bairro Vila Verde e enxurrada forte no chamado "Morro do Chapéu". Às 18h09, ele informou que a água já havia escoado.>