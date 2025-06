Jovem morre após capotar com carro na ES 289 em Atílio Vivácqua

Um jovem de 23 anos morreu após capotar com o carro na ES 289, na localidade de Santa Rosa, zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 5h desta terça-feira (10), após Matheus Ferreira Alves o controle da direção do Renault Clio, o que ocasionou o capotamento.>