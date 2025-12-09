Motorista de app é esfaqueado por marido de passageira por ciúmes em Linhares

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um motorista de aplicativo de 36 anos foi esfaqueado pelo marido de uma passageira, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde do último domingo (7). Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher contou que o crime foi motivado por ciúmes, após ela solicitar uma corrida para sair de casa depois de uma briga do casal. Quando o veículo chegou, o companheiro dela iniciou uma discussão com o condutor, acusando-o de estar interessado na esposa. O suspeito partiu para cima da vítima e a golpeou com uma faca.

A PM informou que o motorista de aplicativo foi atingido por vários golpes, sendo o último no pescoço: a lâmina da faca quebrou e ficou cravada no local. Mesmo ferido, a vítima dirigiu até um hospital particular, onde entrou consciente e está estável. O homem aguarda cirurgia porque o objeto preso atingiu uma região próxima à veia jugular, cujo rompimento pode ser fatal.