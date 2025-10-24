Investigação

Sesa-ES investiga contaminação no Hospital Santa Rita

Investigação foi aberta após um grupo de profissionais da unidade de saúde precisar ser internado na unidade localizada em Vitória

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:03 - Atualizado há uma hora

Bebedouros foram lacrados no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Correção 24/10/2025 - 12:16hrs A versão anterior da reportagem informava que as cirurgias eletivas foram totalmente suspensas, conforme apuração da TV Gazeta com a Sesa. Por volta das 12 horas, o secretário de Estado da Saúde esclareceu em entrevista ao vivo ao telejornal "Gazeta Meia Dia" que os serviços permanecem disponíveis, porém alguns médicos, por zelo, estão adiando os procedimentos cirúrgicos. O título e o texto foram corrigidos.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está investigando uma possível contaminação bacteriana no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória. Conforme apuração da TV Gazeta, técnicos da secretaria recolheram amostras de roupas de cama, insumos hospitalares e objetos utilizados no hospital para análise laboratorial.

O Hospital Santa Rita de Cássia informou em nota (veja na íntegra abaixo) que 14 colaboradores chegaram a ser internados, sendo dois admitidos em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). "Atualmente, há seis internados em enfermaria e apenas um em UTI, todos em evolução clínica favorável", disse.

Por precaução, ainda de acordo com a apuração da TV Gazeta, os bebedouros da unidade foram lacrados. Em relação às cirurgias eletivas, o secretário de Saúde, Tyago Hoffmann, informou que oficialmente nenhum serviço foi interrompido. No entanto, alguns médicos decidiram adiar os procedimentos cirúrgicos.

O presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes), Otto Fernando Moreira Baptista, confirmou que a entidade tomou conhecimento das denúncias e está acompanhando de perto o caso. Segundo ele, o órgão tem a informação que há 25 pessoas contaminadas, entre profissionais de saúde e pacientes.

O que diz o Hospital Santa Rita

O Hospital Santa Rita, por meio de sua Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), disse que na última semana, colaboradores apresentaram sintomas com alterações radiológicas sugestivas de pneumonia.

"O Hospital reforçou seus protocolos assistenciais e de vigilância, mantendo todas as ações de segurança e atuando em cooperação com os órgãos de saúde. Importante destacar que nenhum paciente internado apresentou sintomas semelhantes, o que levou à hipótese inicial de uma possível causa ambiental, atualmente sob investigação detalhada", explicou.

De acordo com o Hospital Santa Rita, todos os atendimentos e serviços seguem em funcionamento normal. A reportagem de A Gazeta tenta confirmar se o funcionamento normal na unidade também se refere a cirurgias eletivas.

Cirurgia adiada

Um homem, que não quis se identificar, relatou que teve uma cirurgia de hérnia marcada para a segunda-feira adiada "por conta do susto".

“Disseram que o hospital tinha alguns casos, acham que era uma bactéria e foi detectada na área do SUS. Agora estou aguardando”, disse.

Um outro servidor do hospital ouvido pela reportagem informou que muitos funcionários só souberam do ocorrido por meio de colegas. “As pessoas estão indo como se estivesse tudo normal, mas não está.”

Sesa confirma investigação

Em nota, a Secretaria da Saúde (Sesa) esclareceu que foi notificada sobre a ocorrência e iniciou imediatamente a investigação de um possível evento de intoxicação ou contaminação ambiental. Destacou ainda que, até o momento, as evidências apontam para um foco específico, o que não indicaria risco de transmissão generalizada.

“Até o momento, não há evidências de transmissão interpessoal nem registro de novos casos com início recente de sintomas, o que indica que o evento está restrito ao ambiente e grupo inicialmente afetado”, afirmou o órgão.

Ainda segundo a Secretaria, a unidade hospitalar está dando assistência aos envolvidos, que estão recebendo acompanhamento, e adotando medidas corretivas e preventivas para evitar novos casos.

“A investigação da equipe de Vigilância em Saúde da Sesa segue em andamento, com coleta de informações, análise de amostras e avaliação das condições ambientais para esclarecimento das causas do episódio e garantia da segurança dos envolvidos.”

Sindicato do Enfermeiros também acompanha o caso

O Sindicato dos Enfermeiros do Espírito Santo informou que receberam quatro denúncias dos profissionais nesta sexta-feira (24). De acordo com Valeska Fernandes, presidente do sindicato, os trabalhadores relataram que os casos começaram na semana passada e que a empresa os procurou essa semana para tranquilizar.

"O que os denunciantes relatam é que os sintomas começam como dificuldade para respirar, tosse, sintomas gripais, que evoluem muito rapidamente para pneumonia. Nenhum dos denunciantes está doente", disse Valeska.

O Sindicato disse que vai pedir intervenção da Sesa no hospital, e notificar a unidade que seja providenciado atendimento gratuito aos profissionais e também utilização de EPIS para trabalharem com segurança até que, seja identificado a origem dos casos e o que está causando os sintomas.

Nota | Hospital Santa Rita de Cássia "O Hospital Santa Rita, por meio de sua Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), informa que está apurando casos identificados entre colaboradores de uma área específica da instituição. Na última semana, colaboradores apresentaram sintomas com alterações radiológicas sugestivas de pneumonia. O número de casos está atualmente em curva decrescente, não havendo novas internações desde 22 de outubro. Tivemos 14 colaboradores internados no Hospital Santa Rita, sendo dois admitidos em UTI. Atualmente, há seis internados em enfermaria e apenas um em UTI, todos em evolução clínica favorável. O Hospital reforçou seus protocolos assistenciais e de vigilância, mantendo todas as ações de segurança e atuando em cooperação com os órgãos de saúde. Importante destacar que nenhum paciente internado apresentou sintomas semelhantes, o que levou à hipótese inicial de uma possível causa ambiental, atualmente sob investigação detalhada. O monitoramento pós-alta está sendo realizado pela equipe de Medicina do Trabalho, que acompanha de perto a recuperação dos colaboradores. Expressamos solidariedade e apoio a todos, reafirmando o compromisso permanente com a qualidade, a segurança e a transparência institucional. Todos os atendimentos e serviços seguem em funcionamento normal, com a mesma excelência e confiança que consolidam o Santa Rita como referência em saúde no Espírito Santo. O Hospital, com seu compromisso com a transparência e à saúde pública, manterá a sociedade atualizada."

