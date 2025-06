Deu ruim

Homem rouba carro em Vila Velha e capota com o veículo no Centro de Vitória

Roubo do veículo ocorreu no começo da manhã desta terça-feira (10) e o acidente aconteceu horas depois

Publicado em 10 de junho de 2025 às 08:40 - Atualizado há uma hora

Um acidente terminou em prisão na Vila Rubim, em Vitória, na manhã desta terça-feira (10). Segundo testemunhas, após o Renault Kwid capotar na Rua Dr. João dos Santos Neves, o motorista, que estaria com uma arma na cintura, saiu correndo. A Guarda Municipal chegou ao local e descobriu que o veículo havia sido roubado horas antes em Zumbi dos Palmares, Vila Velha. Os agentes realizaram buscas e conseguiram encontrar o suspeito na Ponte Seca, ainda na região do Centro de Vitória. Ele foi detido. >

Inicialmente, testemunhas relataram que três pessoas teriam saído do carro após o acidente. No entanto, após a análise das câmeras, a Guarda Municipal conclui que era apenas o motorista. O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com o inspetor Josenildo de Paula, da GMV. O agente explicou que o carro foi roubado às 6h35, em Vila Velha, quando estava sendo utilizado por um motorista de aplicativo. O veículo era alugado. >

O condutor ligou para o 190 e informou que havia sido rendido, junto com um passageiro, ao parar para embarque. No relato, ele afirmou que o suspeito usava um uniforme de cor azul e apresentou uma arma. Foram levados celulares e pertences pessoais das vítimas. >

"Nós fomos informados sobre e começamos a fazer patrulhamento pela área. Por causa da imperícia do condutor, ele se assustou com um caminhão, bateu no meio-fio e perdeu o controle, capotando. Ele fugiu do local do acidente, as equipes começaram a ir atrás e o condutor foi encontrado perto da Ponte Seca", detalhou o inspetor. >

Carro roubado capotou na região do Centro de Vitória, nesta terça-feira (10) Crédito: Cristian Miranda

Câmeras flagraram que, antes de chegar na Ponte Seca, o suspeito passou pela Avenida Marcos de Azevedo até acessar a Rua Construtor Vitorino. "Os operadores passaram a acompanhar os passos do suspeito e identificaram até mesmo que ele troca de roupa para tentar escapar da detenção, mas como já tínhamos as características, foi possível que a equipe de patrulhamento o alcançasse", descreveu o secretário de Segurança Urbana, Amarílio Boni. >

E a arma?

A arma que teria sido usada pelo detido para cometer o assalto não foi encontrada com ele. Por isso, os operadores da Central de Monitoramento passaram a rever os registros ao longo da manhã e conseguiram flagrar o momento em que o criminoso entrega um colete a um casal. >

"Numa ação rápida, outra equipe foi destinada a abordar o casal. Com eles estava um colete balístico entregue pelo autor, no qual estava enrolado a arma falsa", detalhou o secretário Amarílio Boni (confira a ação no vídeo acima). O casal foi levado para a delegacia, assim como o condutor do veículo preso na Ponte Seca.>

Em nota, a Polícia Civil disse que "a ocorrência está em processo de confecção pela Guarda Municipal para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante".>

Atualização 10/06/2025 - 13:11hrs Inicialmente, testemunhas e um agente da Guarda Municipal afirmaram que três pessoas estariam no carro que capotou. Posteriormente, já no início da tarde, a corporação corrigiu a informação, e disse que, após análise de câmeras de videomonitoramento, a conclusão é de que apenas o motorista saiu do veículo depois do acidente. O título e o texto foram atualizados.

