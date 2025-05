Pedalando entre soluções e problemas: como organizar as bicicletas elétricas?

Cresce o uso de bicicleta para ir e voltar do trabalho em Vitória e Vila Velha

Uma vez identificadas as prioridades, entram em cena a inspiração industrial e a evolução tecnológica, cujo ponto de partida é a aceitação da opinião pública. A aprovação de uma inovação impõe aos governantes a difícil missão de organizar, fiscalizar, viabilizar a infraestrutura e normatizar os investimentos no empreendimento. Essa tarefa, longe de ser simples, requer habilidades de administração de crises, conciliação de interesses diversos e superação de obstáculos.

Sabemos que cerca de 60% dos deslocamentos no mundo são inferiores a 8 quilômetros. Não à toa, ocorre uma revolução global na mobilidade, que visa não apenas otimizar o tempo no trânsito, mas também mudar a maneira como nos relacionamos com a cidade.