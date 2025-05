Dados de 2025

Mortes de motociclistas no trânsito sobem e ES já tem mais de 140 vítimas

De janeiro a abril deste ano foram 146 mortos em acidentes de moto, enquanto o mesmo período de 2024 somou 138 vítimas, conforme Observatório de Segurança Pública

Aumentaram no Espírito Santo as mortes de motociclistas em acidentes de trânsito em 2025. Foram 146 que perderam a vida em ocorrências do tipo de janeiro a abril deste ano, enquanto o mesmo período de 2024 somou 138 condutores de moto mortos. Os dados são do Observatório de Segurança Pública. As estatísticas revelam que a maioria das vítimas é do sexo masculino, têm entre 15 e 24 anos, e as ocorrências acontecem, na maioria das vezes, nos fins de semana.>