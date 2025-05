Acidente entre carro e caminhão deixa vítima em estado grave e trava BR 101 no ES

Imagens de videomonitoramento mostram o exato momento da batida (veja acima). É possível ver o carro entrando na rodovia federal, próximo a um radar, quando é atingido no lado do motorista por um caminhão que trafegava pela via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 14h20, e houve interdição na pista sentido Norte, com desvio para a lateral. Às 17h50, a PRF informou que o trânsito foi liberado no trecho do acidente.>